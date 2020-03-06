Ученые изучили вещество, которое существует в 126 измерениях 4 6.03.2020, 12:51

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Об этом спорят уже 90 лет.

Австралийские ученые из Центра передовых технологий ARC в области науки об экситонах и UNSW в Сиднее решили 90-летнюю «задачку», связанную с фундаментальной структурой бензола. Об этом говорится в опубликованной статье в журнале Nature Communications, пишет издание «Хайтек».

Споры о структуре бензола идут с 30-х годов прошлого века. Дискуссия вокруг структуры молекулы возникает потому, что, хотя она имеет мало атомных компонентов, существует в состоянии, состоящем не из четырех измерений (как наш «обычный» мир), а в 126 измерениях одновременно.

Чтобы это доказать, специалисты разработали новый метод — его назвали динамической выборкой Вороного Метрополиса (DVMS). Ученые применили этот метод к молекулам бензола и таким образом отобразили их волновые функции во всех 126 измерениях. Для этого использовался математический алгоритм, позволивший разделить пространство на «плитки», соответствующие перестановке позиций электронов.

«То, что мы нашли, удивительно. Мы нашли электроны с так называемой двойной спиновой связью, в то время как электроны с пониженной спиновой частотой остались одиночными. Это было не то, что мы ожидали, но это может быть хорошей новостью для будущих технологических применений. По сути, это уменьшает энергию молекулы, делая ее более стабильной, получая электроны, которые отталкивают друг друга, друг от друга», — заявил Тимоти Шмидт, профессор и автор исследования.