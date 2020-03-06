Новый премьер Украины высказался о поставках воды в Крым и попал под шквал критики 5 6.03.2020, 13:44

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Денис Шмыгаль

Ему пришлось откорректировать свои слова.

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что отказ подавать воду в оккупированный Россией Крым приведет к гуманитарной катастрофе, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", — сказал Шмыгаль.

Заявление нового премьера Украины вызвало шквал критики. В частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал это заявление "ударом в спину"

"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученная им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными Украинскому государству", — написал Чубаров в "Фейсбуке".

Затем Денис Шмыгаль откорректировал свое заявление, передает censor.net.

"Я вчера очень четко высказывался относительно поставок воды в Крым, украинский Крым. Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов! И на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять в случае необходимости, или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", - заявил премьер.

"Я вчера ровно об этом сказал. Мы не говорим о возобновлении промышленных поставок воды. Мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму. Просьба не политизировать такие вещи, не поднимать и не манипулировать такими вещами", - резюмировал Шмыгаль.

Представительство Зеленского в Крыму отреагировало на слова Шмыгаля и заявило, что "никакой воды в Крым до полной деоккупации не будет".