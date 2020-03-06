Волшебник страны У Павел Казарин, liga.net

6.03.2020, 14:13

Павел Казарин

У сказок для взрослых бывает разный финал.

Волшебник страны ОЗ не умел колдовать. Он был простым обывателем, которого на воздушном шаре ветром занесло в Изумрудный город. Жители города добровольно надевали зеленые очки, а потому верили в его могущество и сияние драгоценных камней. Но все, что было ему под силу, – это дарить мозги из отрубей и сердце из шелка, набитого опилками.

Он был простой обманщик. Немного везения. Чуть-чуть изворотливости. Наивность подданных. Все, о чем он мечтал, – это вернуться к прежней жизни. Его мечта сбылась, а его царство досталось Страшиле. Эта книга впервые была издана 120 лет назад и вряд ли претендовала на то, чтобы быть сатирой на украинскую реальность.

Но она ею стала.

Маленький Орбан

Реформы сошлись в битве с рейтингом и рейтинг победил. Сложные категории проиграли простым, и потому в отставку отправили тех, кто последние полгода вселял в противников Владимира Зеленского осторожную надежду.

Предыдущий Кабмин был пестрым, но его кадровый костяк составляла все та же "партия майдана".

Еврооптимисты, технократы и рыночники – все те, кто последние шесть лет называл коррупцию главной угрозой Украине.

Теперь главной угрозой стране рискуют стать уже они сами – их обзывают "соросятами" и упрекают в лоббизме интересов запада. А сам президент заявляет о том, что в наблюдательных советах госкомпаний, украинцы чувствуют себя "национальным меньшинством".

В Украине управленческий класс во все времена состоял из двух лагерей. Один из них поддерживал западные рецепты. Другой тяготел к России. Один ратовал за рынок и конкуренцию. Другой лоббировал монополии и олигархов. В этом нет ничего удивительного – цивилизационное пограничье страны обрекало ее на выбор между двумя солнечными системами. И во все времена выбор был лишь в том, на орбите какого именно солнца Украина будет совершать свои обороты.

Глобальная экономика – это не мир независимостей. Напротив – это мир самых разных систем взаимозависимостей. И если вы отторгаете одну орбиту, то вас неизбежно втянет в другую. И потому смена украинского Кабмина – это больше, чем просто кадровая ротация. Сигналы посланы, услышаны, а выводы – сделаны. Те члены Кабмина, кому даже не указывали на дверь, все равно предпочли собрать чемоданы. Их можно понять.

Нет смысла тратить время и усилия, если реформы оценивают ситуативной популярностью. Нет смысла быть частью президентской команды, если тебя готовы отправить на плаху ради рейтинга. Какой смысл метать бисер, если этого никто не оценит?

Победа проигравших

Пятого президента страны часто упрекали в том, что он так и не смог избавиться от инерции собственной биографии. Ему вменяли в вину микроменеджмент и бизнес-подходы, договорняки и "схемы". Но что заставляет нас думать, что точно такое же проклятие прошлого не висит над шестым главой государства? И кто готов поручиться, что в президентском кресле у нас не сидит телевизионный продюсер?

"Чего изволите?" - главный принцип отечественного шоу-бизнеса. Качество контента меряется рейтингом, форма важнее содержания, ситуативный эффект значимее долгосрочного. Но все это приводит к катастрофе – как только речь заходит о государственном управлении. Первые полгода Зеленский обкатывал пилот под названием "рыночные реформы". А потом его не устроили цифры и теперь концепция изменилась.

Дрейф от либерально-рыночного лагеря способен привести его лишь в олигархический. Любые разговоры на тему "коварных лоббистов запада" способны вызвать лишь аплодисменты в Москве. Забавный парадокс: чем больше Зеленский будет пытаться усилить себя за счет "популярных" шагов, тем выше будет его зависимость от финасово-промышленных групп. Которым никогда не была нужна сильная президентская вертикаль.

Последние полгода сторонники президента убеждали дать ему время. Уверяли, что Владимир Зеленский быстро учится и вскоре избавит страну от старых элит. Проблема только в том, что на роль "старых" элит назначены выходцы из лагеря Майдана. Единственная альтернатива которым – это коллективный антимайдан.

Президент большинства

Вся тридцатилетняя история украинской политики – это схватка двух идеологий: украинской и пророссийской. При этом идейные сторонники обоих лагерей составляли меньшинство по отношению ко всему населению страны. А между этими двумя полюсами размещалось инертное большинство, сосредоточенное на интересах бытового выживания. В разное время оно ситуативно поддерживало тот или иной идеологический лагерь – обеспечивая ему не менее ситуативную победу.

Маркетинговые успехи пророссийской повестки приводили во власть Леонида Кучму и Виктора Януковича. Маркетинговые стратегии проукраинского лагеря обеспечивали победу Виктору Ющенко и Петру Порошенко. В каждом случае, в поисках мечты о лучшем будущем, большинство примыкало к идейному меньшинству, кладя на его чашу весов нужные электоральные гирьки.

В 2019 году эта схема дала сбой.

Впервые в истории страны инертное большинство выбрало своего собственного президента. Именно он одержал победу над обоими идеологическими лагерями. Шестым президентом страны стал обыватель. И по законам диффузии в его команде, помимо все таких же случайных людей, оказались представители обеих идеологических команд. Которые стали бороться за доступ к телу и право определять повестку.

Шесть месяцев мы наблюдали за тем, как адепты "партии реформ" пытались усложнять президентское представление о мире. Говорили о сложном, объясняли системное, пытались заполнять "туман в голове". Пытались постфактум после выборов сделать Зеленского президентом своего – проукраинского – лагеря.

Вполне возможно, что теперь мы станем наблюдать обратный процесс. Когда адепты второго лагеря станут упрощать ему реальность. Расскажут о западном коварстве, братских народах и приоритетах холодильника, как главной сверхценности. Эта дорога всегда заканчивалась крахом – но когда сторонников пророссийской модели заботила устойчивость украинского государства?

Вряд ли сам Зеленский видит себя в роли антигероя. Вполне возможно, что его жизненное кредо укладывается в формулу "чтобы всем было хорошо". Проблема лишь в том, что этот тост не переделать в политическую программу. Такая стратегия неизбежно ведет к коллапсу – как, впрочем, и любая попытка пробираться через минное поле на ощупь. За экспериментами хорошо наблюдать со стороны, но нам выпало жить внутри него. И мы понятия не имеем, сколько это продлится.

Траектория благих намерений известна давным-давно. Благонамеренный дилетант остается дилетантом. Предательство отталкивает искренних и оставляет наедине с подлыми. Народная любовь – удел актеров, а не государственных деятелей. Простота хуже воровства. Зеленский может пережить свою каденцию. Но было бы неплохо, если бы ее, вдобавок, смогла пережить вся страна.

И кстати, Волшебник страны Оз очень хотел помочь героям книги вернуться домой. Но в результате он улетел один. А всем остальным пришлось выбираться из этой сказки самостоятельно.

Павел Казарин, liga.net