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Археологи обнаружили на Кавказе загадочные средневековые постройки

  • 6.03.2020, 14:07
Археологи обнаружили на Кавказе загадочные средневековые постройки

Неизвестный ранее комплекс насчитывается шесть строений и склепов.

Группа ученых обнаружила в Ингушетии архитектурный комплекс Средневековья. Археологи провели замеры неизвестного ранее объекта, всего насчитывается шесть строений и склепов, пишет lenta.ua.

Специалисты работают в Джейракском районе республики. В данном регионе осенью 2019 года нашли фундамент древней мечети, наряду с этим, ученые выявили и остатки жилой башни. В настоящее время археологи в рамках действующей экспедиции изучают уникальный некрополь, который расположен вблизи башенного комплекса Озиг в долине реки Ахк-хий. Согласно имеющейся информации, визуальная разведка позволила определить, что речь идет о неучтенном ранее архитектурном объекте с прилегающим к нему склепом.

Специалисты приступили к изучению древних сооружений, относящихся к различной типологии. Ученые сфотографировали основание башни и другие постройки, провели необходимые замеры. Обнаруженные в Ингушетии объекты, заявляют специалисты, требуют глубокого изучения. Предстоит дальнейшая работа в данном направлении, археологи планируют установить примерный возраст памятников древности.


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