Власти планируют изменения в закон о занятости 2 6.03.2020, 14:12

Какие новшества могут появиться и кого они коснутся.

Власти запланировали изменения в закон о занятости. Одно из предполагаемых новшеств — нанимателей могут обязать бронировать рабочие места для тех, кто страдает алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Кроме того, наниматели будут должны сообщать властям не только об имеющихся вакансиях, но и о наличии у них работ, которые можно выполнять по договору подряда. Об этом говорится в обосновании необходимости включения законопроектов в план подготовки на 2020 год, опубликованном на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований, пишет tut.by.

Разработку изменений в закон власти объясняют «необходимостью совершенствования законодательства о занятости с учетом с учетом сложившейся практики его применения и усиления социальных гарантий отдельных категорий граждан, не способных на равных конкурировать на национальном рынке труда». О чем идет речь?

Во-первых, законопроект предполагает обязать нанимателей предоставлять в органы по труду, занятости и соцзащите сведения о «потребности в рабочей силе». Речь идет не только о вакансиях, но и о наличии у них каких-либо работ, которые можно выполнить по гражданско-правовым договорам (договорам подряда).

— Внесение указанной нормы позволит сформировать наиболее полный информационный ресурс, включающий не только общереспубликанский банк вакансий, но и банк данных спроса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рабочую силу для выполнения работ по гражданско-правовым договорам. Как итог, сокращение периода поиска работы и повышение эффективности вовлечения граждан в экономику страны, — говорится в обосновании к документу.

Отметим, что к актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов.

Во-вторых, в законопроект также прописана «реализация мероприятий концепции социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, с обязательным привлечением их к труду». Разработчики документа поясняют: сейчас по решению местных властей наниматели должны бронировать рабочие места для людей, нуждающихся в социальной защите и не способных на равных конкурировать на рынке труда (молодежь, инвалиды, освобожденные из мест лишения свободы).

— В то же время такие категории граждан как прекратившие нахождение в лечебно-трудовых профилакториях, завершившие курс принудительного лечения по решению суда и лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, зависимостью от других психоактивных веществ, трудоустройство которых осуществляется на основании индивидуальной программы социальной реабилитации, также нуждаются в дополнительных гарантиях в области содействия занятости населения, — комментируют разработчики документа.

На эти категории граждан хотят расширить те гарантии, которые сейчас действуют для людей, нуждающихся в соцзащите. Иными словами, местные власти смогут «бронировать» рабочие места для людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией или недавно вышедших из ЛТП.

— Данная мера будет способствовать более эффективному вовлечению таких лиц в трудовую деятельность, — подытоживают власти.