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Южнокорейский Центробанк займется «отмыванием» денег от коронавируса

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  • 6.03.2020, 14:35
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Южнокорейский Центробанк займется «отмыванием» денег от коронавируса

Часть банкнот будут сжигать.

Центробанк Южной Кореи объявил о дополнительных мерах для борьбы с распространением коронавируса, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на Reuters. В частности, банкноты будут изыматься из оборота на две недели, а в некоторых случаях – сжигаться.

«Все наличные деньги, поступающие в Центробанк, будут помещаться в сейф на две недели, поскольку вирус, как правило, умирает за девять дней», – заявил представитель Банка Кореи. В каких случаях купюры будут сжигать, представитель ЦБ не уточнил.

Кроме того, изъятые из оборота купюры будут подвергать высокотемпературной обработке (Reuters называет эту процедуру «отмыванием»). В Центробанке отмечают, что делали так и до вспышки коронавируса. В ходе этой процедуры банкноты нагревают до 150 градусов по Цельсию на три секунды, а затем хранят при температуре 42 градуса, таким образом дезинфицируя их.

По данным на 6 марта, в Южной Корее было зафиксировано более 6200 случаев заболевания COVID-19. Более 100 стран ввели ограничения на сообщение со страной. Всего в мире число заболевших коронавирусной инфекцией приблизилось к 98 тысячам человек.


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