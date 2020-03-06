Эрдоган добился своего 6 Телеграмм-канал «Серпом По»

6.03.2020, 14:54

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АРХИВНОЕ ФОТО ТАСС

У московских переговоров есть еще один итог.

Шестичасовой московский переговорный вальс Путина и Эрдогана завершился победой последнего. Можно подвести итоги.

Эрдоган добился главного – остановил наступление Асада при поддержке Путина в Идлибе. Путин был вынужден отсупить.

Это стало возможным только благодаря применению военной силы – Эрдоган ясно показал решимость воевать и умение воевать. Не будь этого фактора, переговоры в Москве даже бы не состоялись. Так бы и бомбили Идлиб до самой турецкой границы под гудение Небензи, вопли Захаровой и простецкие, словно портянки, заявления Минообороны.

Между прочим, то, что соглашение о прекращении огня достигается между Россией и Турцией, хорошо показывает, какую роль на самом деле в сирийской войне играет Асад. И здесь Эрдоган оказался прав, наглядно продемонстрировав московскими переговорами, что Асад – марионетка.

Есть сомнения, что перемирие будет долговечно. Что оно не является передышкой для того, чтобы Асад и Путин накопили силы. Долгосрочного решения нет. И возобновление военных действий очень вероятно. Они пока отложены до «лучших времен».

Другая составляющая успеха Эрдогана – ясное понимание своих интересов и интересов Путина, подчеркнутое желание сохранить отношения во всех других сферах при продавливании своей позиции по Идлибу. Жесткая демонстрация Путину, что Идлиб – не его дело, туда ему заходить не нужно. Он создает Эрдогану проблему с беженцами, уничтожает его союзников в противостоянии с курдами. И, конечно, внешние знаки уважения – приезд в Москву. Принудить к оформлению перемирия в Анкаре было никак невозможно.

Путин неуклюже попытался выставить себя миротворцем, выразив надежду, что перемирие «прекратит страдания мирного населения».

Это смеху подобно.

Тот, кого Турция силой заставила прекратить наступление, защитив тем самым мирное население, вдруг озаботился народными страданиями.

Когда это они Путина останавливали? Во время штурма Грозного в годы второй чеченской? Или в той же сирийской войне? Или в ходе гибридной войны на востоке Украины с участием российских войск и российских наемников? Всегда у Путина «государственные интересы» были главными, а народ – средством и жертвой. А здесь вдруг о «страданиях мирного населения» вспомнил. Такое лицемерие!

У московских переговоров Путина и Эрдогана есть еще один итог. Они высветили всю нелепость ситуации: российские вооруженные силы, сражающиеся непонятно за что в далекой от границ России стране. При этом расходы на эту войну так и покрыты тайной. Видимо, для того, чтобы не ужаснуть беднеющее население.

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