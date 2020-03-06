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Житель Речицы выиграл суд с милицией

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  • 6.03.2020, 14:57
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Житель Речицы выиграл суд с милицией

Делу помогли записи с камер наблюдения.

Речицкий суд отменил протокол об административном нарушении местного жителя Андрея Карбалевича, которого задержали в прошлом году в декабре. Его обвинили в неподчинении милиции, арестовали и оштрафовали на 54 рубля, сообщает «Радыё Свабода».

Историю задержания тогда рассказал телеканал «Белсат». Андрей Карбалевич со знакомыми ждал такси возле частного дома, одного держали под руки, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. К компании подъехала милицейская машина, но сначала вопросов у правоохранителей не возникло.

Компания разошлась по домам, но милиционеры снова подъехали к знакомым Карбалевича, а потом и к нему самом, когда тот сидел на автобусной остановке.

Карбалевич утверждает, что милиционер резко потянул его за руку, от чего он ударился головой о поручни здания. Его положили лицом на землю, задрали одежду и стали избивать резиновыми дубинками, заломив руки. После нацепили наручники и повели к дому, где стояла первая машина. Причины задержания ему не назвали, в ответ на вопросы только улыбались.

У на здании, из которого выходила компания, было три камеры наблюдения - кадры из них показали значительные несовпадения милицейского рапорта с тем, что происходило на самом деле. Они писали, что Карбалевич якобы «не подчинялся» милиционеру, который находился за полкилометра от места «неповиновения».


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