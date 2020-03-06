Ученые рассказали, как с помощью алкогольного напитка сбросить лишний вес 8 6.03.2020, 15:12

4,054

Результат удивил всех.

Исследователи из Американского химического общества, экспериментальным путем установили, что сахар агавин, содержащаяся в текиле, не откладывается на талии, а наоборот — сжигает обычный сахар в крови, пишет Politeka.

Это вдвойне замечательно, так как всем отлично известно свойство алкоголя вызывать зверский аппетит, который так сложно контролировать. Выпив, мы начинаем усиленно есть, бесконтрольно потребляя лишние калории и не становимся от этого лучше.

Текила, как установили пытливые американские ученые, дополнительно ко всем ее преимуществам, не вызывает вспышки аппетита.

Опыты американские естествоиспытатели проводили на грызунах. Животных разделили на две группы, одна из которых получала обычное питание, а другая — такую же точно пищу, но воду подслащенную агавином.

Результат удивил всех, так как неожиданно выяснилось, что мыши, употреблявшие воду с сахаром из агавы, не только не раздобрели, но и наоборот, меньше ели и сбросили вес. Кроме этого, анализы показали, что содержание глюкозы в крови этой группы подопытных грызунов ниже, чем у собратьев. Также было отмечено повышение уровня гормона GLP-1, отвечающего за пищеварение и работу поджелудочной железы.

Польза, полученная от этого эксперимента не подлежит сомнению. Американцы вряд ли стремились оправдать любителей текилы, хотя все равно им спасибо. Главной целью их работы был поиск новых способов лечения ожирения и сахарного диабета 2-го типа.