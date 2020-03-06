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Активисты сообщили о нарушении перемирия в провинции Идлиб

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  • 6.03.2020, 15:27
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Активисты сообщили о нарушении перемирия в провинции Идлиб
В провинции Идлиб, 30 января 2020 года
Фото: AFP

Ранее ЕС приветствовал договоренность между Россией и Турцией о перемирии в Сирии.

Несмотря на договоренность о прекращении огня, в сирийской провинции Идлиб продолжаются бои между правительственными войсками и их противниками, есть убитые. Об этом сообщил в пятницу, 6 марта, базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), пишет сайт dw.com. По его данным, военная авиация России и Сирии прекратила удары по провинции на северо-западе страны. На большей части территории Идлиба установилось «напряженное» затишье, отметил глава совета Рами Абдель Рахман.

Тем временем Евросоюз приветствовал достигнутое Россией и Турцией соглашение о перемирии, назвав его «хорошей новостью» и сигналом «доброй воли». Соблюдение режима прекращения огня необходимо для предоставления жителям провинции Идлиб гуманитарной помощи, подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 6 марта в Загребе.

Накануне президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об установлении нового перемирия в Идлибе, их переговоры в Москве длились около шести часов.


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