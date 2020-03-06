Итальянцам советуют не ездить в Россию 6 6.03.2020, 15:38

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Рекомендация связана с мерами «режим самоизоляции», который подписал мэр Москвы.

Посольство Италии в Москве в своем фейсбуке порекомендовало итальянцам не приезжать в Россию «при наличии даже самых легких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа», пишет meduza.io.

Рекомендация связана с мерами, которые Россия предпринимает из-за распространения коронавируса. В частности, с предписанием мэрии Москвы соблюдать «режим самоизоляции» для всех прибывающих из Италии, Китая, Ирана и некоторых других стран.

В итальянском посольстве просят граждан Италии «проанализировать степень необходимости поездки» в Россию в связи с возможностью введения таких правил и в других российских городах.

«Российские органы власти контролируют соблюдение этого обязательства и подчеркивают в публикациях СМИ, что для не соблюдающих режим самоизоляции предусмотрено наказание в виде лишения свободы», — уточнили дипломаты.

Италия стала одной из стран с наибольшим числом заболевших коронавирусной инфекцией: по данным на 6 марта 3089 человек. Умерли в Италии от болезни 107 человек. Роспотребнадзор 2 марта сообщил, что коронавирус нашли у вернувшегося из этой страны россиянина.

«Русская служба Би-би-си» сообщала о наличии у мэрии Москвы плана борьбы с коронавирусом. В нем упоминалась возможность городского карантина, но условия, при которых его могут установить, в документе не указывались.