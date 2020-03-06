«Табакерка», давай до свидания!» 4 6.03.2020, 15:54

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Минчане добились демонтажа табачного ларька?

Сегодня, 6 марта, в телеграм-чате «Минск: какие люди – такой и город» опубликовали два коротких ролика, на которых видно, как на улице Козлова при помощи подъемника демонтируют «Табакерку» (надеемся, внутри киоска никого нет). Видео, снятые в формате сториз, сопровождаются озорными подписями «Табакерка», давай до свидания!» и «Надеюсь, это по всему городу началось», пишет kyky.org.

Табачный ларек на видео выше стоял в центре города, рядом с магазином «Океан». Это не первая такая точка продаж в пределах первого кольца: в последнее время «Табакерки» там появляются массово. Забавно, но раньше Мингорисполком категорически запрещал ставить компании «Энерго-Оил» бизнесмена Алексея Олексина свои киоски с сигаретами внутри городского ядра. Это правило успешно игнорируется.