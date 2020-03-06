закрыть
6 марта 2020, пятница, 17:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Цена барреля нефти Brent упала до минимума с июля 2017 года

  • 6.03.2020, 16:10
  • 1,789
Цена барреля нефти Brent упала до минимума с июля 2017 года

Курс российского рубля на бирже также падает.

Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает The Insider.

Резкое падение цены на нефть связывают с тем, что накануне страны ОПЕК рекомендовали к 30 июня 2020 года дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя страны, не входящие в картель (Россия, Казахстан и другие).

Окончательное решение должно быть принято сегодня, 6 марта, на саммите ОПЕК+.

Из-за снижения нефтяных котировок курс российского рубля на бирже также падает — доллар и евро на бирже поднялись выше 68 и 77 рублей соответственно впервые с января 2019 года.


популярное за неделю

Мнение

Весна близко
Весна близко Ирина Халип
Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Держите его семеро
Держите его семеро Александр Гольц
Россия откатилась в догорбачевские сумерки
Россия откатилась в догорбачевские сумерки Лилия Шевцова