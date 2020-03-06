Валентина, Скорина и Петербург 8 Виктор Горбачев

6.03.2020, 16:20

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Виктор Горбачев

За правду, честность и наличие совести такие ордена не дают.

А я то думал, что их всех связывает? А вот оно что! Питер и культура их "единят". Скорина в нем "жил и творил", а Валентина была губернатором. Творила там же. Может, они где-то и пересекались там? Этого уже я точно не знаю. Подождем, может, кто-то из них и скажет про это. А может тот, кто "чуть выше бога", заявит и правду-то скажет? А мы и поверим.

На днях гражданин Лукашенко вручил председателю Совета Федерации Федерального собрания России, занимавшей восемь лет должность губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины.

За какой-то вклад ей его вручили. Ну, не нам же решать? Где направо, а где налево его давать. Валюше дали. Вот Быкову Василю не дали. Светлане Алексиевич - не дали. Многим, кто мог бы быть им награжден в реальности и заслужил - не дали. И не дадут пока. При нем не дадут точно. Ибо. Ибо говорили или говорят не так, как того хотелось бы.

За правду, честность и наличие совести такие ордена не дают. А вот за противоположность - милости просим.

Скажите, а в каком году Скорина творил в в Питере? И что он там сотворил? У кого бы спросить и где почитать?

Виктор Горбачев, "Фейсбук"