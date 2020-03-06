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В Пенсильвании найдена похожая на крокодила рыба

  • 6.03.2020, 16:35
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В Пенсильвании найдена похожая на крокодила рыба

Она может достигать трехметровой длины.

Миссисипский панцирник (Atractosteus spatula) — крупная хищная рыба, отдаленно напоминающая щуку, но заметно крупнее. Взрослые особи могут достигать трехметровой длины при массе свыше 130 кг. Живет панцирник в реках США и Мексики, впадающих в Мексиканский залив, — Миссисипи и прочих. Иногда рыба выходит в море и путешествует куда-то по своим рыбьим делам, пишет «Популярная механика».

До сих пор самым северным местом поимки панцирника был Иллинойс. В описываемом сейчас случае дохлая рыба, как сообщает телеканал 3 CBS Philly, была обнаружена возле поселка Рандо Тауншип, штат Пенсильвания. Это место находится на атлантическом побережье США, довольно далеко от Мексиканского залива и Миссисипи.

Вероятнее всего рыба добралась туда идя вдоль берега с юга, но пенсильванская вода оказалась для нее слишком холодной.

Альтернативным вариантом является проникновение рыбы через судоходный канал, соединяющий реку Иллинойс (левый приток Миссисипи) с Великими озерами, последующий сплав в океан и попытка уйти на юг — в сторону теплой воды. В прошлом году мы писали о том, как США пытаются остановить распространение по этому маршруту толстолобика. Возможно, кроме него в озера могут придти и другие животные.


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