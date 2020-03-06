За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом 6.03.2020, 16:39

Все заразившиеся COVID-19 недавно вернулись из Италии.

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, сообщает Роспотребнадзор. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде, пишет РБК.

В штабе пояснили, что все заразившиеся COVID-19 недавно вернулись из Италии.

В настоящее время все вновь выявленные больные изолированы в инфекционных боксах, ведется проверка лиц, с которыми зараженные контактировали.

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек. Это

двое граждан КНР;

семь граждан России, вернувшихся из Италии;

один гражданин Италии

Трое ранее доставленных в Россию из Японии лиц, заразившихся COVID-19 на Diamond Princess, уже выздоровели и покинули больницу.