«Баста!»: Пора вернуть чиновников в реальный мир 4 6.03.2020, 16:46

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Сейчас они живут в своем отдельном мирке.

В Польше с 1 марта владельцы магазинов, которые выбрасывают продукты вместо того, чтобы отдавать их нуждающимся, будут платить высокие штрафы, пишет Telegram-канал «Баста!» Крупные розничные сети и владельцы магазинов должны заключить договор с неправительственными организациями. Последним будут передавать бесплатное продовольствие, которое не было продано, но все еще пригодно для потребления. На данный момент регулирование распространяется на магазины площадью более 400 квадратных метров, но в конечном итоге оно охватит более крупные магазины.

А что в Беларуси?

Не секрет, что десятки тысяч жителей нашей страны ищут пропитание на городских свалках и в мусорных баках. Те, кто более «прошаренный», охотятся за продуктами, от которых из-за истекшего срока годности избавляются гипермаркеты. Но с недавнего времени и эта лазейка закрывается. Гипермаркетам запрещено отдавать «просрочку» бездомным и нуждающимся. Куда она отправляется? Не знаем, скорее всего – обратно на прилавки с переклеенным сроком годности. По крайней мере, так говорят те, кто знаком с внутренней кухней столичных магазинов.

В этом – вся суть сегодняшних властей. Жадность и жажда наживы для них на первом месте, забота о людях – на последнем. Лучше выбросить испорченные продукты или обманом продать их, чем раздать нуждающимся.

Почему так происходит?

Потому что властям плевать на нас всех. Они живут в своем отдельном мирке, питаются качественными продуктами, ездят на дорогих машинах и лечатся в спецбольницах. Чем дальше – тем реже пересекаются наши миры.

Все бы хорошо, нет большого желания видеть зажравшихся чиновников в повседневной жизни. Но все их блага – за наш счет, на них идут наши с вами зарплаты, стипендии, пенсии. Поэтому нам все-таки придется с ними когда-то увидеться в последний раз. Чтобы вернуть в реальный мир. В наш мир.