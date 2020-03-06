Политзаключенному Михаилу Жемчужному запретили свидания и передачи 6.03.2020, 18:33

Михаил Жемчужный

Недавно правозащитника этапировали в Витебский следственный изолятор.

Витебским правозащитникам Леониду Светику и Павлу Левинову не разрешили встретиться с политзаключенным Михаилом Жемчужным, которого из колонии в Горках перевели в Витебский следственный изолятор, передает «Радыё Свабода».

«В администрации не дали встретиться и запретили оставить передачу. Разрешили только перечислить деньги на его счет. Мы перечислили ему небольшую сумму», - сообщил Леонид Светик.

В конце февраля стало известно, что основателя правозащитной организации «Платформа Инновэйшн» Михаила Жемчужного, отбывающего шесть с половиной лет лишения свободы, этапировали из Горецкой колонии в Витебский следственный изолятор.

Позже выяснилось, что Михаила Жемчужного собираются допросить в рамках другого уголовного дела о пропавшем имуществе, которое заводили еще в 2011 году. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«В письме от 21 февраля Михаил сообщил, что его один раз допросили и больше не трогают. Сидит, как сидел, в одиночке. Сказали, что отправят снова в Горки через месяц. Поэтому мы хотели встретиться и передать передачу, чтобы поддержать его», - рассказал Леонид Светик.