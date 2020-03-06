Переговоры России и ОПЕК по нефти на грани провала 1 6.03.2020, 18:38

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РФ по-прежнему отказывается сокращать добычу.

Четвертый день переговоров стран ОПЕК и России о будущем нефтяного рынка, который камнем летит в пропасть на фоне эпидемии коронавируса, не принес прорыва, пишет finanz.ru.

Еще до начала встречи министров представители РФ снова отклонили предложение о дополнительном сокращении добычи, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, Москва наотрез отказывается идти на любые уступки и продолжает настаивать на том, чтобы просто продлить сделку ОПЕК+ на второй квартал. «Они отклонили любые предложения о дополнительном сокращении», - говорит источник.

Ту же информацию подтверждает высокопоставленный источник Reuters. По его словам, аргументы российской делегации сводятся к тому, что кризис на нефтяном рынке должен быть решен стимулирующими мерами. Речь идет о снижении ставок мировыми центробанками, и также программами налоговых послаблений и бюджетной помощи, которые рассматривают правительства стран G7.

Саудовская Аравия предлагает снизить производство на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале, чтобы компенсировать спад спроса. Страны ОПЕК готовы взять на себя две трети этой квоты - 1 млн баррелей. Глава Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в четверг заявил, что в одиночку картель спасть ситуацию не намерен.

Переговоры пока проходят в неформальном формате и к официальной стадии не перешли. Дискуссии идут тяжело, «все выглядит не очень хорошо», говорит источник. Позицию России, по его словам, поддерживает Казахстан.

Страны ОПЕК и «не ОПЕК» заняли противоположные позиции по поводу дальнейших параметров сделки по снижению добычи, но достижение компромисса к концу дня возможно, заявил агентству Shana министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Накануне заседания рынок был почти уверен, что в той или иной форме страны ОПЕК+ поддержат нефтяные котировки, рухнувшие на 25% с начала года. На новостях с переговоров к 16.55. мск цена Brent падает на 4,4%, до 47,8 доллара за баррель, а ранее опускалась до 47,02 доллара - минимума с июля 2017 года.

«Позиция России понятна, вся эта история с искусственным ограничением объема добычи нарушает рыночный принцип экономики, и создает условия для продвижения на рынке государств, не участвующих в альянсе, прежде всего США, которые используют все возможности, чтобы занять новые рынки сбыта», - рассуждает аналитик ИК «Фридом Финанс» Елена Беляева.

Похоже, Россия выбрала сохранение доли рынка нефти, а не поддержку цен в моменте, констатирует президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Но более неудачного момента для начала ценовой войны с американским сланцем придумать было сложно. Из-за эпидемии коронавируса спрос на нефть в мире упал на 2,1 млн баррелей в сутки, оценивают аналитики Goldman Sachs. Мировая экономика оказалась на грани рецессии, а избыток предложения нефти может спровоцировать падение цен до 30-40 долларов за бочку, прогнозирует Райффайзенбанк.

В пятницу баррель российской Urals в европейских портах дешевел до 46 долларов. То, что происходит на заседании ОПЕК+, является принципиально важным для будущего российского рынка, говорит управляющий активами National Asset Management Андрей Вальехо: «Неприсоединение к сделке ОПЕК+, скорее всего, повлечет дальнейшие продажи ОФЗ со стороны иностранцев и давление на рубль».

В пятницу индекс RGBI, отслеживающий котировки облигаций федерального займа, обвалился на 1,83% - рекордно с января 2015 года. Доллар к 17.07 мск подорожал на 0,86%, до 68,20 рубля, евро - на 1,74%, до 77,2175 рубля.

В моменте курсы взлетали до 68,4275 рубля за доллар и 77,55 рубля за евро. Обе отметки - рекордные с января 2019 года.