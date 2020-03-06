закрыть
6 марта 2020, пятница, 20:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Видеофакт: В Гродно водители заезжают на высокий бордюр, чтобы дать дорогу «скорой»

6
  • 6.03.2020, 18:44
  • 2,061
Видеофакт: В Гродно водители заезжают на высокий бордюр, чтобы дать дорогу «скорой»

Автомобилисты постарались обеспечить проезд медикам.

В Сети опубликовали видео, как сегодня утром в Гродно водители пропускали «скорую помощь», спешащую к сбитой женщине возле танка. Водители на легковушках стали «запрыгивать» на бордюр, лишь бы обеспечить проезд оперативному автомобилю. В такие моменты хочется крикнуть — «Браво», пишет сайт newgrodno.by.

— «Скорая» выехала передо мной с улицы Социалистической на Кирова, а на светофоре возле Фарного шесть легковушек стояли на красный сигнал. Водители заметили «скорую» еще от поворота, стали разъезжаться и забираться на высокий тротуар. Со стороны выглядело сильно, молодцы! — говорит автор видео.

К слову, подобных видео с дорог Гродно уже много, что говорит о высокой автомобилистов.


популярное за неделю

Мнение

Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев
Весна близко
Весна близко Ирина Халип
Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Держите его семеро
Держите его семеро Александр Гольц