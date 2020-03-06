Видеофакт: В Гродно водители заезжают на высокий бордюр, чтобы дать дорогу «скорой» 6 6.03.2020, 18:44

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Автомобилисты постарались обеспечить проезд медикам.

В Сети опубликовали видео, как сегодня утром в Гродно водители пропускали «скорую помощь», спешащую к сбитой женщине возле танка. Водители на легковушках стали «запрыгивать» на бордюр, лишь бы обеспечить проезд оперативному автомобилю. В такие моменты хочется крикнуть — «Браво», пишет сайт newgrodno.by.

— «Скорая» выехала передо мной с улицы Социалистической на Кирова, а на светофоре возле Фарного шесть легковушек стояли на красный сигнал. Водители заметили «скорую» еще от поворота, стали разъезжаться и забираться на высокий тротуар. Со стороны выглядело сильно, молодцы! — говорит автор видео.

К слову, подобных видео с дорог Гродно уже много, что говорит о высокой автомобилистов.