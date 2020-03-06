Какой будет погода на выходных 6.03.2020, 19:14

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Прогноз погоды по Беларуси на 7 - 9 марта.

7 марта погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, в дневные часы скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории дожди, сообщает Гидромет.

В ночные и утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, при прояснениях 0..-2°С; максимальная днем +6..+12°С, по юго-востоку до +14°С. Атмосферное давление ночью упадет на 1-2 мм рт. ст, днем существенно не изменится.

8-9 марта погодные условия в стране будет формировать поле пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода. 08 марта на большей части территории осадки, в основном дождь. Местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, днем от +5°С по северо-западу до +13°С по юго-востоку. 09 марта местами, преимущественно по юго-востоку, кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 0..+7°С, при прояснениях до -2°С, днем +5..+11°С.