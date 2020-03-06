13 военнослужащих Пуховичского гарнизона попали в больницу с диагнозом «отравление» 4 6.03.2020, 19:27

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В воинской части проверили еду — с ней все в порядке.

В Пуховичском гарнизоне отравилось 13 военнослужащих. В воинской части проверили еду — с ней все в порядке. Эту информацию tut.by подтвердила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.

— В одной из воинских частей Пуховичского гарнизона накануне ночью несколько военнослужащих были госпитализированы. С диагнозом "отравление" их доставили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил в Минске, — рассказала Наталья Гаврусик.

Жизни военнослужащих сейчас ничто не угрожает. Комиссия Минобороны выясняет, из-за чего могло произойти отравление. Еду в воинской части уже проверили, и она в полном порядке.