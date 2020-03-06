Фотофакт: В Чаусах запретили вход в поликлинику с повышенной температурой 10 6.03.2020, 20:12

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Фото: vk.com/chausy_online

Прием таких пациентов организован в том же здании, где размещено детское отделение.

В рамках карантинных мер в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новому коронавирусу в Чаусах запретили посещение поликлиники пациентам с повышенной температурой тела. Фотоснимок соответствующего объявления размещен в паблике «Чаусы Online», пишет сайт mogilev.online.

Интересно, что к пациентам с повышенной температурой тела отнесены все, у кого температура выше 36,6. Если у человека 36,7, его в поликлинику тоже не пустят?

Прием пациентов с высокой температурой, как явствует из объявления, организован в некоем трехэтажном корпусе на втором этаже. Как пишут жители Чаус, в том же корпусе, но на третьем этаже, располагается детское отделение.

«То есть сейчас нужно деток провести через температурных? Зато поликлиника будет здорова», — пишут в комментариях.

Что ж, жители Чаус могут утешать себя тем, что если среди тех самых температурных вдруг окажутся больные новым коронавирусом COVID-19, то дети, скорее всего, не пострадают. Согласно последним научным данным, контагиозность коронавируса среди населения детских возрастов наиболее низкая, а летальность в возрастной группе от 0 до 9 лет и вовсе равна нулю (при общей летальности в 3,4%).