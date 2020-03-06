Путина загнали в медвежий капкан 6.03.2020, 20:32

3,295

Архивное фото ТАСС

Армия Турции показала образцы совсем другой войны, которую РФ не умела и не умеет вести.

Честно говоря, результаты переговоров, которые завершились в Москве между Эрдоганом и Путиным, слегка озадачили. Как бы там ни было, а Эрдоган поехал в Москву со всеми козырями на руках, а получилось, что уехал оттуда полностью и в хлам проигравшим, пишет украинский блогер Anti-colorados для «Обозревателя».

Понимая психотип Эрдогана, мне плохо верится в то, что Путин смог его купить. Эрдоган сделан из другого теста и у него не та система ценностей. Так же мне слабо верится и то, что Путину удалось его чем-то запугать.

В самом деле, армия Турции показала образцы совсем другой войны, которую РФ не умела и не умеет вести, а кроме того, она никогда не сталкивалась с противником, который вообще способен вести такие боевые действия. Это значит, что турецкая армия имеет преимущество в плане технологий и новых тактик ведения войны.

Не стоит забывать, что у Турции имеется джокер в виде Босфора, который бьет любой московский козырь. А об угрозах применения ядерного оружия, которым Путин любит угрожать, в данном случае – нет речи, поскольку Турция – все же страна НАТО, со всеми вытекающими последствиями.

Еще важно заметить вот что. Штаты дали согласие поставить турецким союзникам необходимое количество боеприпасов для авиации и дронов. А это значит, что любая драка в Сирии, переведенная в режим истощения ресурсов, будет за Турцией, поскольку ресурсы Штатов переломили ход двух Мировых войн и здесь это сработало бы таким же образом. Если поставят ракеты и авиабомбы – поставят и все остальное, что будет нужно.

Именно под этим углом зрения заставляет смотреть опыт, который говорит о том, что очевидные вещи, выставленные напоказ, не всегда являются тем, что есть на самом деле, а лишь тем, что хотят показать. Так было несколько раз с Порошенко и не только с ним. Некоторые явно проигрышные вещи оказывались просто западней для противника.

Что если и Эрдоган играет какую-то длинную партию? Но вот не верится в то, что он просто взял и скис после тех успехов, которые продемонстрировали его военные. То, на что он согласился, было явно отдано за что-то более ценное. Что именно – пока непонятно.

Просто допустим, что на переговорах решилась судьба Асада и в ближайшее время он решит таки наложить на себя трехлитровую банку с новичком или что-то в том же духе. В таком случае, власть в Сирии будет переформатирована и начнет входить в нормальное русло и тогда вопрос беженцев станет сходить на нет.

Есть и другой вариант. Мы только что показывали образчик европейской прессы и то, как она освещает события в Турции. Что если ситуация дошла до того, что развитие операции неизбежно сталкивает турецкую армию с официальными российскими войсками? Даже сейчас Европа винит Турцию за обострение ситуации, а когда начнется обстрел Хмеймим и начнут тонуть российские корыта в море, то это будет вой до небес.

Но вот же Эрдоган показывает свое стремление к мирному решению всех проблем! Даже к Путину сам поехал и наверное – вытащил из него какие-то обязательства, которые будут предъявлены Меркелям-Макронам. Ведь мы уже писали о том, что как только турецкая армия ввалила россиянам под Идлибом, Путин сразу позвонил Меркель и долго обсуждал ситуацию. Таким образом, Эрдоган может показать, что сделал все, чтобы ситуация разрешилась без большой драки, но увы, Путин опять все нарушил "и перо за это получай".

В любом случае, линейно оценивать то, что произошло в Москве – нельзя. Просто не верится, что Эрдоган все это сделал без подвоха для Путина. А впрочем – посмотрим. Думаю, что кто-то должен загнать его в медвежий капкан и возможно, мы наблюдаем именно это действо, просто не все пока понимаем.