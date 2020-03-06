Как белорусы справляются с коронавирусом 6.03.2020, 20:54

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иллюстрационное Фото: global look press

Прошла неделя, как в нашей стране обнаружили коронавирус.

Минздрав сначала перенес, а потом и отменил брифинг на сегодня. Хочется верить, что всему причиной — не успевают поздравить сотрудниц. Но спрос на информацию это не снимает, поэтому даем свой «бриф саммари» недели. В общем: ничего не закончено, пишет «Онлайнер».

В прошлую пятницу вы проснулись и прочитали: коронавирус пришел в Беларусь. События развивались стремительно.

Разогнали по домам студентов БНТУ (потом начали собирать, поняв, что выпустили на волю дракона), закрыли на режим пару больниц (и еще несколько корпусов подготовили к закрытию на всякий случай), вечером пятницы во дворе минской «инфекционки» собралось столько машин скорой помощи, что многим стало не по себе.

Надо отдать должное Минздраву. Ведомство, в 99% случаев имеющее право отгородиться чем-нибудь вроде «врачебной тайны», открыло двери для журналистов.

И министр Караник ведет себя основательно. Как капитан корабля, по внешнему виду которого не поймешь: тонет корабль или нет. Однажды лишь сорвался, когда увидел количество и содержание комментариев под новостями.

В общем. Официальная позиция министерства, которое отвечает за здоровье нации, такая: мы все контролируем, все скопления скорых и закрытия больницы — профилактика и рекомендации ВОЗ.

Вчера окончательно приговорили вирус: всех шестерых готовы выписать, но протоколы не позволяют. Масок хватает (несмотря на то, что они совершенно не нужны здоровым людям).

И собираться на брифинг нечего — никакой новой информации.

Утаить массовый «падеж» здоровья сегодня невозможно. Телефоны даже в больницах не отнимают, а жаловаться мы не разучились.

Очень хотелось сказать: какие молодцы все. Одни четко сдают анализы, вторые отлично всех лечат. Не то что в Италии. Но рано.

Во-первых, по логике распространения вируса очаг легко мог возникнуть на борту самолета, в университете, в многоквартирном доме и в любом другом месте, куда по большим и маленьким делам ходили 6 зарегистрированных человек до того, как «фактически выздоровели».

Во-вторых, вспышки в Италии и Южной Корее начались через месяц (!) после того, как были зафиксированы первые случаи привоза коронавируса из Китая.

Почему должно казаться, что все будет хорошо, если у нас с обычным гриппом большинство справляются только через «переболеть», спиртосодержащим не всегда протирают руки, а ужасы глобального мира мы видим по телевизору: «Хорошо, что у нас не так…»

У белорусов есть одна надежда. Стать «неуловимым Джо». Которого не могут поймать, потому что он на фиг никому не нужен.

Вспомните, почему Беларусь не испытывает проблем с беженцами, гастарбайтерами и другими современными рисками, связанными с движением популяций? Потому что мы сами не двигаемся, а нас объезжают. Беларусь не является популярным пассажирским хабом. Не привлекает миллионы туристов. У самих мало денег, чтобы путешествовать, и хорошо, что вспышки коронавируса не было в Египте.

До нас доносятся какие-то звуки вечеринки (или катастрофы), что позволяет чувствовать себя причастными к глобальной повестке. Но, ребята, мы с окраины. И если есть редкий повод этим успокаиваться — он перед вами.

Вирус может нас обойти по одной причине — проезжая по дороге, он не заметит, что где-то в лесу горит наша лампадка. Тогда всех усилий, масок и анализов, которые делают по несколько дней, должно хватить.