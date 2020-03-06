Медики: Съедайте по апельсину в день, чтобы быть здоровыми

Медики: Съедайте по апельсину в день, чтобы быть здоровыми5
- 6.03.2020, 21:16
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Апельсины содержат сильные антиоксиданты.
Египетский кардиолог Джамаль Шаабан считает, что ежедневное употребление одного апельсина поможет избежать посещения врача, пишет lenta.ua.
Апельсины содержат мощные антиоксиданты, которые выводят из организма токсины и вредные вещества, что очень важно для хорошей работы сердечно-сосудистой системы. Соли калия, которые находятся в этих плодах, необходимы для стабильности сердечного ритма, регулирования уровня кровяного давления.
Регулярное употребление апельсинов улучшает показателя «хорошего» холестерина, что напрямую связано с профилактикой варикозного расширения вен, укреплением иммунитета, в частности, устойчивости к респираторным инфекциям, что особенно важно в холодное время года.
Последние исследования подтвердили невероятную пользу апельсинов. После измерения концентрации витаминов А, С, Е в крови 2419 человек, за которыми наблюдали в течение десяти лет, выяснилось, что риск инсульта увеличивается примерно в два с половиной раза у мужчин, у которых более низкие показатели указанных веществ. А употребление двух чашек апельсинового сока в день в течение шести недель способствует снижению систолического артериального давления примерно на 10 миллиметров ртутного столба.
«Ежедневное употребление апельсинов играет важную роль в поддержании здоровья сердца и снижении артериального давления, что позволит посещать врачей гораздо реже», - уверен кардиолог.