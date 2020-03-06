Медики: Съедайте по апельсину в день, чтобы быть здоровыми 5 6.03.2020, 21:16

1,703

иллюстрационное Фото

Апельсины содержат сильные антиоксиданты.

Египетский кардиолог Джамаль Шаабан считает, что ежедневное употребление одного апельсина поможет избежать посещения врача, пишет lenta.ua.

Апельсины содержат мощные антиоксиданты, которые выводят из организма токсины и вредные вещества, что очень важно для хорошей работы сердечно-сосудистой системы. Соли калия, которые находятся в этих плодах, необходимы для стабильности сердечного ритма, регулирования уровня кровяного давления.

Регулярное употребление апельсинов улучшает показателя «хорошего» холестерина, что напрямую связано с профилактикой варикозного расширения вен, укреплением иммунитета, в частности, устойчивости к респираторным инфекциям, что особенно важно в холодное время года.

Последние исследования подтвердили невероятную пользу апельсинов. После измерения концентрации витаминов А, С, Е в крови 2419 человек, за которыми наблюдали в течение десяти лет, выяснилось, что риск инсульта увеличивается примерно в два с половиной раза у мужчин, у которых более низкие показатели указанных веществ. А употребление двух чашек апельсинового сока в день в течение шести недель способствует снижению систолического артериального давления примерно на 10 миллиметров ртутного столба.

«Ежедневное употребление апельсинов играет важную роль в поддержании здоровья сердца и снижении артериального давления, что позволит посещать врачей гораздо реже», - уверен кардиолог.