Мать гомельской школьницы, которой в гимназии порвали ухо, подала на учительницу в суд 2 6.03.2020, 21:33

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Она просит возбудить уголовное дело.

Мать школьницы из гомельской гимназии №71 подала заявление в суд Советского района. Заявительница просит возбудить уголовное дело в отношении учительницы, которая таскала девочку за ухо, пишет «Народная Воля».

Инцидент произошел 21 января. На уроке математики педагог начальных классов, которая имела звание «Учитель года-2017», схватила девочку-третьеклассницу за ухо и так дернула ее, что медикам после пришлось накладывать швы.

По заявлению родителей Советский РОВД Гомеля проводил проверку. Результатов этой проверки милиция не озвучивала, сославшись на интересы малолетней школьницы, которые охраняются и могут быть обнародованы только законными представителями девочки.

Известно, что в действиях учительницы есть признаки состава преступления, описанного в статье 153 Уголовного кодекса – «Умышленное нанесение легкого телесного повреждения». Статьей предусмотрены четыре вида санкций: общественная работа, штраф, исправительные работы на срок до одного года, а также арест.

После происшествия 47-летняя учительница попала в больницу. Она заявляла, что не намерена возвращаться на работу в гимназию.