Дмитрий Полиенко: Молчать нельзя 6.03.2020, 21:48

ДМИТРИЙ ПОЛИЕНКО

Бывший политзаключенный намерен поставить на место прокуратуру и Следственный комитет.

5 марта бывший политзаключенный и активист Дмитрий Полиенко подал жалобу в прокуратуру и Следственный комитет по поводу повреждения его имущества.

"Не думаю, что мне что-то компенсируют, но в любом случае факты такой мелкой пакости надо вскрывать", - рассказал Дмитрий сайту palitviazni.info.

Напомним, что Дмитрия Полиенко признали виновным в «особо злостном хулиганстве», ему вынесли приговор - 3 года домашней химии (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение). Минус год Дмитрию "сбросили" по амнистии.

Минский городской суд оставил в силе решение районного суда, но, когда Дмитрий захотел забрать свою технику, которая ранее была изъята для проведения следственных действий по делу, то она оказалась сломана. Нерабочими оказались четыре ноутбука и два телефона. В таком состоянии Дмитрий Полиенко отказался забирать технику и оставил ее в суде, которому придется составить акт, в связи с чем техника не была забрана владельцам.

"5 марта я подал жалобу в Прокуратуру и Следственный комитет по факту повреждения имущества, - говорит Дмитрий. - Хотя, честно говоря, нет особой надежды, что компьютеры и телефоны отремонтируют либо компенсируют нанесенный ущерб ".

Со слов Полиенко, в любом случае факты такой мелкой пакости нужно вскрывать.

"Буду также подавать заявление в Комитет по правам человека ООН, молчать нельзя, - добавляет он. - Это уже не первый случай, когда пытаются вернуть сломанную технику. Если не ошибаюсь, то компьютеры профсоюза РЭП также в свое время испортили".