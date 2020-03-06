Как в Полоцке возле Софии строят кадетский корпус, а местные против 1 6.03.2020, 22:28

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В историческом центре Полоцка — на территории Верхнего замка — с ноября прошлого года идет большая стройка.

Бывший больничный городок, заброшенный много лет назад, решили превратить в кадетский корпус. Несколько аварийных зданий снесли, остальные реконструируют. Однако стройка в охранной части Полоцка, под самыми стенами Софийского собора, и переселение туда кадетов нравится далеко не всем. Петицию против этой идеи подписали 1250 человек. Tut.by побывал на самой резонансной стройплощадке в древнейшем городе Беларуси.

Вместо туристического центра — кадетский корпус. Плац будет с видом на Софию

Еще несколько месяцев назад туристы, которые впервые приезжали в Полоцк и шли посмотреть на Софийский собор и Верхний замок, видели апокалипсическую картину. На берегу Двины возвышается белый красавец-храм, а буквально в нескольких сотнях метров от него стоят какие-то страшные «заброшки» и валяются горы мусора. Особо впечатлительные туристы испытывали шок.

По соседству с Софийским собором в Полоцке долгое время была больница — целый комплекс построек. Потом она отсюда выехала. А около 15 зданий разваливались и много лет пугали туристов.

Затем полоцкие власти решили, что здесь будет туристический центр. Идея пришлась местным по душе. Кто же против, если больничные «заброшки» превратятся в гостиницы, кафе, галереи, сувенирные лавки?

Кроме того, хотели еще музеефицировать останки храма и построек XII века, восстановить здания базилианского монастыря, оборонительные башни, соорудить смотровые площадки, пешеходный мост и т.д.

Однако за 5 лет инвесторов для этого грандиозного проекта не нашли.

Тогда появился новый вариант. Полоцкое кадетское училище искало здание, чтобы перевести своих воспитанников на круглосуточный пансион. Почему бы им не переехать на Верхний замок, подумали власти, — и в 2018 году начали разрабатывать проект реконструкции этой территории.

Сейчас туристы видят, что «заброшки» возле Софии огородили высоким забором. Строители сюда пришли в ноябре 2019-го. Первым делом снесли несколько аварийных построек: морг, прачечную, гаражи, бывшую больничную администрацию.

Остальные здания реконструируют. Например, бывший кожвендиспансер станет пищеблоком, а тубдиспансер — тиром.

Особую архитектурную ценность представляет собой «красная больница» — так полочане называют постройку начала ХХ века.

Переселить кадетов в эту часть Полоцка планируют к осени 2021 года. В городке будут жить и учиться 300 человек. Для них обустроят жилой, учебный корпуса, спорткомплекс, тир, столовую, музей и т.д. Плац будет с видом на Софийский собор.

«Строители не могут сделать и шагу без разрешения археологов»

У ученых свой интерес к этой территории в древнейшем городе страны. За реконструкцией внимательно следит Институт истории Национальной академии наук Беларуси. Он дал рекомендации строителям, как минимизировать вмешательство в культурный слой.

Научное руководство археологическими исследованиями на территории стройки осуществляет известный ученый — доктор исторических наук, заведующая Центром археологии и древней истории НАН Беларуси Ольга Левко.

Археологическим наблюдением за строительными работами на объекте руководит сотрудник Полоцкого государственного университета Игорь Магалинский.

С виду Игорь не отличается от строителей: одет в перепачканную телогрейку, обут в рабочие ботинки, чтобы не утонуть в грязи. Археолог постоянно пропадает на этой стройке: надзор за ней идет даже в субботу. Выходной — только в воскресенье, как и у рабочих.

— Сразу же хочу успокоить противников этого строительства: все происходит в рамках закона. Каждый кусок земли здесь все время контролируют ученые. На объекте постоянно 6−7 человек: это сотрудники Института истории, ПГУ, Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, — отмечает Игорь Магалинский. — Без нашего разрешения строители не могут тут ступить и шагу. Если мы говорим «нет, этого делать нельзя», они не спорят. Даже когда мусор убирают, и то звонят нам, спрашивают: а можно ли вот это и это увезти. Я работал на многих археологических надзорах и могу заверить: степень адекватности строителей на этом объекте — максимальная.

Так, если ученые настаивали, что нужно копать разведочные шурфы или траншеи, то это делали вручную лопатой. Археологи также запретили выкорчевывать тут деревья — только спиливать.

«К проектировщикам есть вопросы. Никаких свай здесь больше не будет»

Если к строителям у ученых претензий нет, то к проектировщикам есть.

— Первоначальный проект, который прошел ряд экспертиз, сейчас корректируют, — объясняет Игорь Магалинский. — Выяснилось, что фундамент зданий нужно укреплять или менять. Тут собирались рыть траншеи, ставить сваи. Мы категорически против. Разъяснили проектировщикам, что все свои задумки они должны согласовывать с нами. Наша позиция такая: они будут делать все как надо для сохранения культурного слоя или никак.

Серьезная «схватка» между проектировщиками и учеными — за участок, где сохранился самый мощный культурный слой: 5−8 метров.

— В этом месте проектируют очередные сваи. Мы сказали: нет, никаких свай здесь больше не будет, не дадим разрушить культурный слой. В конце февраля прошло большое совещание по проблемам стройки, и мы там опять поставили этот вопрос ребром. Предложили найти другой способ укрепления фундаментов.

Беспокоит ученых и то, что совсем рядом со стройкой находится памятник архитектуры — Софийский собор:

— Когда начали устанавливать сваи, я заметил: идет вибрация. Проинформировал Академию наук, Полоцкий музей-заповедник. После наших писем строители изменили технологию работ. Но все равно легкая вибрация есть и теперь. В связи с этим Полоцкий музей-заповедник пытается заказать исследовательские работы.

Игорь Магалинский не уверен, что такая масштабная стройка в самом сердце Полоцка была необходима:

— Облагородить эту территорию, снести ветхие постройки, убрать мусор, чтобы не пугались туристы — конечно же, стоило. А стоило ли затевать эту реконструкцию? Наверное, нет.

«В апреле планируем раскопки. Нужны деньги и люди»

В восточной части Верхнего замка, в месте с самым мощным культурным слоем, все работы заморожены. Здесь хотят делать раскопки.

— Надеемся, что раскопки начнутся в апреле, — говорит Игорь Магалинский. — Строители хотят делать пристройку к учебному корпусу и просят, чтобы к концу августа мы уже закончили свои исследования. Сейчас проблема — в деньгах и рабочих руках. Раскопки — довольно затратное дело: нужно откачивать грунтовые воды, организовать технику безопасности, нанять людей, которые будут копать и выносить землю. А это глубина не меньше 6−7 метров.

Если же раскопки по финансовым или другим причинам провести не удастся, ученые будут стоять на том, чтобы в этом месте ничего не строили.

На месте планируемых раскопок строители ничего не делают, все работы тут заморожены

Раскопки в этом месте проводили с конца 1950-х годов, когда строили больницу.

— Натолкнулись на древние срубы. И полоцкая общественность возмутилась: что здесь делает экскаватор, когда очевидно, что бревна древние. Работы приостановили, начались раскопки. Тогда собрали огромную коллекцию археологических находок, в том числе обнаружили деревянные постройки, керамические горшки, ювелирные изделия, многочисленные следы производственной деятельности. Эти находки и сегодня — один из основных источников по истории материальной культуры Полоцка.

В земле нашли останки храма XII века. Рядом в советское время построили морг

Игорь Магалинский ведет к месту, где обнаружили остатки храма XII века.

— Строители огородили эту территорию. Сюда никто не ходит. Тем более здесь не ездит техника.

Ученые считают, что на этом месте Верхнего замка стоял княжеский храм. Скорее всего назывался он в честь архангела Михаила.

На останки древнего храма натолкнулись еще в советское время. Произошло это случайно — при строительстве больничного морга.

А непосредственно над фундаментом церкви стояли гаражи.

— Это и спасло храм от полного разрушения, — считает ученый. — Советские рабочие не стали сносить гаражи, когда строили морг.

Сейчас, когда морг и гаражи снесли, в земле видны контуры храма.

— Если его раскопать, будут полные его очертания. Основание фундамента на глубине, я думаю, метр — максимум. Храм — целый, особенно хорошо сохранилась апсида! — восхищается Игорь. — Это большая редкость, таких объектов в Беларуси очень мало.

Археолог показывает фрагмент одного из столбов храма.

— Видите, справа — древняя кладка: плинфа и цемянка. Древние строители смешивали битый кирпич с известью и получали раствор для кладки стен. А слева, впритык к древней кладке, идет уже современная: ее делали при возведении больничных построек.

Сейчас решают, что делать с этой уникальной находкой дальше:

— Разработали предложение, чтобы раскопать храм. А потом — два варианта. Либо его музеефицировать и показывать людям. Либо изучить и законсервировать. Пока неизвестно, на чем остановятся. Но очевидно, что строить на этом месте ничего не будут.

Артефакты: от обломков керамических горшков до плинфы со знаком Рюриковичей

За несколько месяцев работ на Верхнем замке археологи обнаружили множество артефактов. Находки поначалу относят в бытовку, которую им выделили строители. Там все приводят в порядок, а затем отправляют в Академию наук.

— Нашли уже более 500 предметов. Это монеты, детали украшений, фрагменты металлических изделий, много керамики и плинфы. В принципе, все находки ожидаемые, такого, чтобы «вау, сенсация!» пока еще не было. Но все же много чего интересного уже уехало из этой бытовки в Минск, в Институт истории. Так, на одной плинфе изображен трезубец — знак Рюриковичей.

— Смотрите, вот это «свежак» — то, что нашли буквально вчера-сегодня, — показывает Игорь. — Даже не успели еще помыть и запаковать. Тут, например, есть любопытная вещь, пока ориентировочно датируемая XVI—XVII веками: печать, которую окунали в сургуч, и запечатывали ею письма.

— Думаю, печать — из свинца. На ней виден рисунок, скорей всего, это герб. И можно будет выявить, какому именно магнату она принадлежала. Может быть, Сапегам, — предполагает Павел Кенько, сотрудник Института истории Национальной академии наук.

Белорусы собрали более 1200 подписей против этой стройки

То, что по соседству с Софийским собором будет кадетское училище, нравится не всем. Историк и археолог Сергей Тарасов, который сам проводил раскопки в Полоцке, в интервью «Радыё Свабода» заявил:

— Я катэгарычна супраць размяшчэння там кадэтаў. Мне гэта нагадвае акупацыю часоў Івана Жахлівага, калі збудавалі Ніжні замак з адной толькі мэтай — сяліць там стральцоў, «дабы людзей літоўскіх у Верхні горад да Сафійскага сабору не пускаці». На мой погляд, будзе падобная ситуацыя, калі закладуць казармы. Ужо не кажу пра магчымыя парушэнні археалагічнага пласта — хоць нібыта і акрэсленыя жорсткія рамкі, каб ад існых падмуркаў нікуды не адступалі. Але з улікам даўняга досведу абсалютна ўпэўнены: як толькі пачнуць пракладаць камунікацыі, абавязкова залезуць у культурныя напластаванні.

Кроме того, по мнению Сергея Тарасова, власти ограничат доступ к Замчищу: так как кадетский корпус — «объект режимный»:

— Не ўяўляю, як побач з Сафійскім саборам можна заасфальтаваць пляц, дзе штодня будуць хадзіць маршам кадэты. Гэта першае. Па-другое, паколькі абʼект рэжымны, абавязкова ўзнікне праблема доступу да Замчышча. Іншымі словамі, абмежаванні для турыстаў будуць самыя непасрэдныя.

В феврале Сергей Тарасов создал в интернете петицию с требованием срочно остановить стройку в Верхнем замке. Ее подписали 1250 жителей разных городов страны.

«Забіваюцца ў гістарычны культурны слой палі пад мяркуемы спартовы комплекс. Гэта нясе прамую страту не толькі культурным напластаванням, але і Сафійскаму сабору. Яго сцены літаральна дрыжаць!» — в частности, говорится в обращении.

Райисполком: все по закону

Автор петиции получил ответ Полоцкого райисполкома. В нем говорится, что работы проводятся согласно законодательству и что историческому наследию Верхнего замка ничего не угрожает.

Полоцкие власти заявили, что Верхний замок после переезда кадетов не закроют для горожан и гостей. Напротив, по уверению администрации, после реконструкции это будет «не только образовательный, но и привлекательный туристический объект». Территорию вокруг также благоустроят. А летом кадетское общежитие будет исполнять роль недорогой гостиницы.