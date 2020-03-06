Из-за провалившихся переговоров Россия-ОПЕК нефть рухнула на 10% 4 6.03.2020, 22:44

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Цены обвалились до минимума с июня 2017 года.

Переговоры стран ОПЕК и России о возможном ответе на эпидемию коронавируса и падающий глобальный спрос на сырье закончились безрезультатно, пишет finanz.ru.

Министры стран ОПЕК+ по итогам встречи Вене не смогли договориться ни о дополнительном сокращении добычи нефти, ни о продлении соглашения после марта 2020 года, сообщили ТАСС два источника.

«К сожалению, они не смогли договориться», - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что «сделки нет», встреча завершилась. Итоговая пресс-конференция отменена.

Накануне страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако встретили отказ России, которая была согласна лишь продлить сделку в ее нынешнем виде на второй квартал. Это означало бы, что 18 государств качали бы на 1,7 млн баррелей в сутки меньше уровня октября 2018 года.

Позицию Москвы изложил глава Минфина Антон Силуанов. «У саудитов ситуация гораздо хуже: если в России цена нефти, позволяющая сбалансировать бюджет, составляет 42,4 доллара за баррель, то у них - под 80», - объяснил он, недвусмысленно намекая на то, что Эр-Рияд может сам сокращать поставки, если считает нужным. Но страны ОПЕК не будут действовать в одиночку, заочно ответил Силуанову в четверг министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. «Рынку нефти нужны новые ограничения на добычи, но ОПЕК не будет делать этого без России», - повторил в пятницу министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.

На итогах саммита котировки Brent в Лондоне ускорили падение до 10%: начав день на отметке 50,25 доллара за баррель, к 19.15 мск майские фьючерсы обвалились до 45,28 доллара - минимума с июня 2017 года.

На 21.16 контракты на бирже ICE заключаются по 46,13 доллара за баррель Brent (-7,8%), российская Urals, по данным Reuters стоит 44,8 доллара.

Американский сорт WTI дешевеет на 8,24% - до 42,13 доллара за бочку.

Сделка ОПЕК+, впервые заключенная в конце 2016 года и ставшая первым скоординированным шагом России и Саудовской Аравии почти за 20 лет, истекает в конца марта. С апреля Россия может нарастить добычу в зависимости от планов компании, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Что касается сокращений, то с учетом принятого решения с 1 апреля этого года у нас нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК или стран «не ОПЕК», обязательств по сокращению», - добавил он.

Развал нефтяного союза, который почти четыре года поддерживал нефтяные цены и позволил им с 27 долларов в 2016 году подняться до 80 - в 2018-м, сулит нефтяному рынку новый шок. Brent может подешеветь до 30-40 долларов, прогнозирует Райффайзенбанк.

Под ударом окажется российский рынок. Скорее всего, неприсоединение России к ОПЕК+ повлечет дальнейшие продажи российского госдолга иностранцами, что усилит давление на рубль, говорит управляющий активами National Asset Management Андрей Вальехо.

На 21.31 мск пятницы доллар подорожал на 1,03%, до 68,3050 рубля, нового максимума за 13 месяцев. Евро прибавил 1,69% и торгуется по 77,18 рубля.

Рынок российского госдолга рухнул рекордно с января 2015 года: индекс RGBI потерял 1,87%, а цены длинных госбумаг - более 2,4%.

Обвалились акции: индекс МосБиржи спикировал на 3,45% и увеличил потери с начала года до 10,7%, закрыв торги на отметке 2719,51 - худшей с за полгода.

Индекс РТС обновил 7-месячный минимум (1257,96 пункта), потеряв 8 млрд долларов капитализации за день (-4,97%) и 36 млрд - за месяц.