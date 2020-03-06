Олег Сенцов в Сенате Чехии: Путин ‒ преступник 1 6.03.2020, 23:00

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Hесмотря на обмены пленными, количество украинских заключенных Кремля только увеличивается.

В Сенате, верхней палате чешского парламента, состоялся семинар о правах человека в Крыму с участием бывшего узника Кремля Олега Сенцова и украинских правозащитников. Присутствующие чешские сенаторы, члены и руководители Комитета по вопросам образования, культуры и прав человека отмечали, что их собственный исторический опыт с тоталитарными режимами обязывает их к солидарности с Украиной и ее гражданами, оставшимися на оккупированной территории Крыма.

На семинар, проходивший в Вальдштейнском зале, где проводятся заседания Сената Чехии, собралось несколько десятков человек ‒ кроме хозяев акции, чешских сенаторов, присутствовали дипломаты, чешские правозащитники, представители общественных организаций, журналисты. Они пришли послушать из первых уст о том, что происходит сегодня в Крыму в области прав человека, информирует Крым.Реалии со ссылкой на Радiо Свобода.

Заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелял подробно рассказал о том, что именно крымские татары стали наиболее преследуемой группой в Крыму. Их преследуют и как политических противников оккупации, и как представителей религиозных организаций, которые Россия считает террористическими.

По просьбе модератора, бывшего спикера Европейской комиссии Давида Стулика, сказать что-то оптимистичное после выступления крымскотатарского активиста, Олег Сенцов, бывший российский политзаключенный, ответил: «Этого от меня не ждите».

По мнению Сенцова, российский президент Владимир Путин не собирается возвращать Украине ни Крым, ни другие территории, необходимые ему для укрепления своей власти.

«Путин является преступником относительно русского народа так же, как и относительно украинского. Поэтому надо давить на него во всем. И те, кто этого не понимает, либо обманывает себя, либо обманывает нас», ‒ отметил Сенцов.

Он отметил, что, несмотря на обмены пленными, количество украинских заключенных Кремля только увеличивается.

Он сказал, что с тех пор, как он и другие украинские политзаключенные получили свободу в результате одного из таких обменов в сентябре прошлого года, российские тюрьмы пополняются все новыми и новыми пленными. Ведь именно так, в военных терминах, Сенцов называет себя и других украинских граждан, захваченных оккупационными властями.

«Не надо надеяться на то, что режим Путина, незаконно задерживающий и осуждающий наших граждан, их добровольно отпустит. Нужно везде, на всех площадках об этом говорить и требовать освобождения незаконно удерживаемых людей», ‒ призвал Олег Сенцов, пять лет проведший в российских тюрьмах.

В подтверждение слов Сенцова, правозащитница Татьяна Печончик из Центра прав человека «Зміна» сообщила, что пока происходил этот разговор в стенах Сената, в Крыму количество узников совести увеличилось еще на одного человека ‒ подконтрольный Кремлю суд в оккупированном Россией Крыму приговорил к шести годам колонии члена запрещенной в России церкви «Свидетелей Иеговы» Сергея Филатова. Таким образом, количество заключенных по политическим мотивам украинцев в Крыму увеличилось до 89 человек.

По словам Татьяны Печончик, преследованиям по политическим мотивам в оккупированном Крыму подвергаются, прежде всего, крымские татары, которых обвиняют в «организации террористических организаций», а также украинские активисты, журналисты, правозащитники, члены различных религиозных организаций ‒ мусульманских, протестантских, греко-католических и члены Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом, этот список не является исчерпывающим.

«В Крыму жертвой политических преследований может стать любой человек, даже тот человек, который абсолютно аполитичен, но имел несчастье оказаться в неправильном месте в неправильное время. Среди людей, обвиняемых в диверсиях и терактах, есть случайные люди, из них признание в этих преступлениях выбивают пытками, чтобы показать картинку для российского телевидения. Даже те, кто приветствовал оккупацию Крыма Россией, позже также становятся объектами для преследования, если они продолжают на местном уровне критиковать коррупцию или нарушение экологических прав, или незаконную застройку», ‒ пояснила украинская правозащитница.

В заключение своих выступлений украинские гости сказали, что самое главное для Украины ‒ сделать так, чтобы в мире не забывали о том, что Украина стала жертвой российской агрессии, на оккупированной территории российские власти незаконно удерживает украинских граждан и нарушает их права десятками различных способов.

«Россия всеми способами пытается добиться того, чтобы тема Крыма сошла с повестки дня. Преступник не любит, когда ему напоминают о его преступлении. Он хочет, чтобы это преступление ему прошло без последствий. Поэтому главное, что нужно делать ‒ это напоминать России о совершенном преступлении. И на всех международных площадках создавать им дискомфорт этим напоминанием и требовать от Российской Федерации соблюдения международных норм и межгосударственных соглашений. Россия избегает разговоров о Крыме, заявляя, что этот вопрос для нее закрыт. Мы все должны ей доказать, что это не так», ‒ заявил Нариман Джелял.

Джелял также добавил, что людям, которые продолжают мирную борьбу за свои права на оккупированной территории, также нужна поддержка и солидарность свободного и демократического мира.

«Это могут быть теплые слова, материальная поддержка, поддержка и подготовка местных журналистов, приглашение на лечение политзаключенных», ‒ отметил Нариман Джелял.

Он также отметил, что представители западных стран ‒ политики, журналисты ‒ должны настаивать на том, чтобы самим побывать в Крыму и воочию увидеть, в каких условиях живут крымчане.

После семинара его организаторы провели пресс-конференцию для журналистов, где выступили председатель Комитета по вопросам образования, культуры и прав человека Иржи Драгош, его коллега Марек Гишлер и Олег Сенцов.

«Я очень рад, что нам с коллегами удалось организовать этот семинар, на котором присутствует не только Олег Сенцов, очень известная личность, но также и представитель крымских татар Нариман Джелял и правозащитница Татьяна Печончик. Мы услышали целый ряд фактов и цифр, которые обычный человек, живущий в Чехии, и даже сенатор, не может легко для себя выяснить», ‒ сказал Иржи Драгош.

По его словам, само проведение этого семинара свидетельствует о чешской поддержке Украины.

Его коллега Марек Гишлер сказал, что для него «было шоком услышать, что почти 90 человек из Крыма являются узниками различных российских тюрем».

«Мы являемся страной, имеющей исторический опыт с разными оккупациями ‒ нацистской, советской, а потому мы должны быть особенно чувствительными к тому, что происходит в Крыму, потому что то, что там происходит, во многих вещах напоминает то, что мы здесь переживали в прошлом. Поэтому мы должны поддержать политических заключенных», ‒ сказал Марек Гишлер и добавил, что он надеется, что этот семинар приведет к углублению дискуссий по вопросу Крыма в стенах парламента Чехии.

Выступая перед чешскими журналистами, Олег Сенцов поблагодарил за поддержку Украины, «борющейся с врагом», но напомнил, что путинский режим угрожает не только Украине, но и остальному миру, он хочет доминировать не только в Украине, но и в Европе.

«Я рад, что большинство чешских граждан, граждан Европы понимают эту ситуацию и поддерживает нас, потому что только наша общая борьба приведет к победе», ‒ сказал Олег Сенцов, завершая свое выступление словами «Слава Украине!»

В беседе с Радіо Свобода еще один сенатор, Давид Смойляк сказал, что, хотя Чехия и не является большим государством, которое может изменить ход истории, но и ее голос может дать толчок для изменения общественного мнения.

«Именно такая четкая позиция, которую мы сейчас выражаем о том, что Россия нарушила международное право, оккупировав украинскую территорию, и ведет к тому, что усиливается позиция других», ‒ убежден Смойляк.

Он сказал, что очень расстроен тем, что некоторые из его коллег-парламентариев из нижней Палаты представителей нарушают посещением Крыма по приглашению оккупационной власти эту солидарность с Украиной и принцип соблюдения международного права, о чем упомянул в своем выступлении Олег Сенцов, но Смойляк и его коллеги из Сената от таких действий решительно отмежевываются.

Украинский посол в Праге Евгений Перебийнис, также присутствовавший на встрече в Сенате Чехии, сказал, что такие мероприятия очень нужны для того, чтобы привлечь внимание политиков, СМИ, общества к тому, что происходит в оккупированном Крыму.

«Сейчас внимание европейцев привлекают такие темы, как коронавирус, миграционный кризис, они отодвигают из виду и политиков, и журналистов тему российской агрессии в Украине, оккупации Крыма. Поэтому мы очень благодарны чешским сенаторам, которые инициировали проведение этих слушаний, и смогли услышать, как из уст Олега Сенцова, здесь очень уважаемого, так и из уст крымскотатарских активистов и украинских правозащитников, конкретные советы относительно того, что может сделать международное сообщество для того, чтобы вопрос Крыма не сходил с мировых радаров. Это были очень конкретные вещи», ‒ подвел итог украинский посол.