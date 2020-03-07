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СМИ: В Саудовской Аравии арестованы брат и племянник короля

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  • 7.03.2020, 8:04
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СМИ: В Саудовской Аравии арестованы брат и племянник короля
KОРОЛЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ САЛМАН

В их домах проведены обыски.

В Саудовской Аравии арестованы два члена королевской семьи: брат и племянник короля Салмана – Ахмед бин Абдулазиз и Мухаммед бин Найеф бин Абдулазиз. В их домах проведены обыски, передает «Голос Америки».

Об этом сообщили агентство Reuters и газета The Wall Street Journal, ссылающиеся на информированные источники. Официальных заявлений и комментариев на этот счет не поступало. The Wall Street Journal указывает, что арестованные подозреваются в государственной измене.

Арестованных называли конкурентами наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Бин Салман получил власть в королевстве в 2017 году в результате дворцового переворота: он сместил Мухаммед бин Найефа, который до этого считался наследником престола.


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