Белоруска на Geely: Всего пять тысяч километров пробега — и столько проблем 11 7.03.2020, 8:46

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Водитель хочет вернуть автомобиль.

Уже не раз на страницах сайта av.by появлялись истории о том, как после покупки нового автомобиля у него обнаруживались недостатки, после чего затевались баталии между владельцем и дилером по поводу их безвозмездного устранения. Кто-то сталкивался с дефектами ЛКП или «масложором» двигателя в течение действия гарантии, некоторые даже добились замены машины на новую из-за нарушенных сроков ремонта. Однако случай Ольги из агрогородка в Минском районе — это настоящая эпопея с витиеватым сюжетом и пока еще туманными перспективами.

Все начиналось мирно. Обладательница Geely обратилась к дилеру со стуком при повороте руля на десятый день после приобретения машины, но тот категорично отказал в гарантийной замене рейки... С тех пор пошло-поехало: девушка практически живет на сервисе, демонстрируя нам в подтверждение десятки заказ-нарядов и видео, где не только видно, как текут двери, но и слышен металлический скрежет при повороте руля и др. Когда дефектов для автомобиля с пробегом меньше 5 000 км стало непростительно много, Ольга посчитала, что качество Emgrand X7 не соответствует заявленному уровню и написала претензию о расторжении договора и возврате денежных средств. Девушка настроена бороться до конца и готова идти в суд.

Купила Geely — полгода живу на сервисе

У нашей героини накопилась солидная папка бумаг и аналогичное количество требований, поэтому, чтобы не запутаться, восстановим хронологию событий. Ольга купила Emgrand X7 в августе 2019 года у одного из официальных дилеров Geely — в ООО «РедМоторс». На тот момент кроссовер с двухлитровым мотором и 6-АКПП в комплектации Luxury стоил 36 620 рублей.

Девушка утверждает, что пришла в автосалон со всей суммой денег, но менеджер переубедил ее оформить кредит. Дескать, так будет выгоднее. Таким образом, своими средствами она оплатила 25% от стоимости машины, а остаток ей разбили на 7 лет, рассчитав выплаты. Вышло по 410 рублей в месяц.

— Договор с дилером заключен 19 августа, а 27-го мне предоставили автомобиль. Уже через 15 минут после передачи ключей от Geely обнаружилась сломанная заглушка рейлинга крыши. Ее сразу же заменили на новую деталь от тестовой машины, но впечатление было испорчено. Спустя несколько дней стал отчетливо слышен стук при повороте руля, с чем я обратилась к дилеру 6 сентября на пробеге 428 км. На сервисе произвели диагностику подвески и заключили, что дефектов не обнаружено, а рулевое управление работает корректно.

Когда я приехала к ним повторно с той же проблемой (так как стук проявился сильнее; при повороте «закусывал» руль), они снова ничего не нашли. Во время визита на сервис 19 сентября помимо данной неисправности также было заявлено о том, что затекает вода в дверные карты, свистит передняя пассажирская дверь (поскольку она криво установлена, а уплотнительной резинки нет) на скорости, возник посторонний шум в моторном отсеке. Еще я указала менеджеру, что не по зазорам закреплены передний бампер и правая задняя дверь. В ответ — тишина! Дилер ничего не признает, письменного заключения не дает и выпросить его невозможно. Обратите внимание: все эти нюансы обнаружились на пробеге меньше 1 000 км!

Понимая, что неприятности с машиной не заканчиваются и никто не торопится их признавать и устранять, Ольга решает обратиться на сервис другого официального дилера. Начиная с сентября 2019 года в ее истории помимо «РедМоторс» фигурирует еще один представитель — «Лакшери Моторс плюс». На сервисной станции последнего девушка обслуживалась неоднократно. Не обошлось и без претензий.

— За свой счет я заказала у них компьютерную диагностику и осмотр автомобиля, чтобы понять, что с ним происходит. На словах они признали заводской брак рулевой рейки, которая подлежит гарантийной замене. С моего согласия дилер запросил запчасть у завода и произвел замену 10 октября на пробеге 1 667 км, после чего сделал развал-схождение.

Еще ранее, в конце сентября, Ольга снова вернулась в «РедМоторс», чтобы заявить о недоработках, которые мешали нормальной эксплуатации транспортного средства. Среди них упоминаются течь дверей, шум из передней правой двери при скорости 90-120 км/ч, кривые зазоры переднего бампера. Ответ дилера владелицу Geely совсем не обрадовал: «Вода на порогах и течи через дренажные отверстия не являются неисправностью, шум из передней двери не обнаружен, а бампер установили корректно».

После этого проблемы не прекратились, но Ольга стала посещать уже сервис «Лакшери Моторс плюс», о чем впоследствии пожалела.

— После замены рулевой рейки, буквально через три дня, вновь всплыл нюанс: во время движения машину тянуло вправо. Заказ-заявка оформлена не была. Мне просто пояснили, мол, углы установки автомобильных колес сбились — нужно опять их корректировать, делать развал-схождение. Сделали. Однако 10 ноября я приехала на сервис повторно с той же жалобой! Мне предложили пройти очередную процедуру проверки развал-схождения авто. Когда это не дало никаких результатов, поменяли колеса местами. Вместе с тем машину продолжало уводить вправо, появилась вибрация на скорости 95 км/ч. В итоге я не выдержала и 6 декабря написала претензию в адрес дилера с просьбой выявить и устранить все неисправности.

Ответ не заставил себя долго ждать. В нем говорилось о том, что «недостатков в работе автомобиля выявлено не было».

Не желая остаться у разбитого корыта, Ольга стала собирать документы, понимая, что, вероятно, все это пригодится в дальнейшем для суда. Очень многое делалось на словах, поэтому постфактум приходилось требовать заказ-наряды и протоколы, которые отражают полную историю поездок на сервис.

— В этот же день, 6 декабря, после моей претензии машину в срочном порядке забрали на сервис и оформили сразу несколько заявок от 13.12, в которых отразили вибрацию на скорости, разбалансировку колес, проверку геометрии ходовой части с пометкой, что работы осуществлялись совместно с сотрудниками завода «БелДжи». Кроме того, в еще одной заявке от этого же числа указано про дерганье автомобиля при 1 300-1 400 об/мин, переключении передач на более высокую с толчками и при оборотах до 3 000-3 200 с 1 на 2 передачу (на холодном двигателе). Как следствие, была проведена адаптация трансмиссии, а также замена топливной трубки, но никакого подтверждающего документа мне не дали. Хотя это серьезное вмешательство на небольшом пробеге.

Ольга демонстрирует очередное клиентское обращение от 13 декабря, в котором восстанавливает порядок событий начиная с 6 числа. Если вкратце, там идет речь про неоднократные процедуры развал-схождения, попытки решить проблему увода транспортного средства вправо, некорректное функционирование трансмиссии, течь с дверной карты и запотевание фар.

Обшивку с дверей сняли — и Ольга зафиксировала, как вода застаивается внутри

— Что немаловажно, во время тестирования автомобиля на предмет его увода вправо работники завода упоминали про подклинившую тормозную систему. 16 декабря они приезжали снова, машину забрали в ремонт, после чего осуществили проверку тормозов на специальном стенде.

В ответ на претензию от 18 декабря дилер пояснил, что «специалистами "БелДжи" выполнены регулировочные работы». Хотя, со слов Ольги, автомобиль нуждается в процедуре развал-схождения. На минуточку, в тринадцатый раз!

Дальше девушка озвучивает порцию обращений на сервис официального дилера (все отражено в досудебной претензии). «Глухой стук при повороте руля вправо-влево, который отчетливо слышен независимо от положения авто (движение вперед, назад и задним ходом)» (19 декабря). Клиентский визит с просьбой «дать комментарий по поводу запотевания фар». «Некорректная работа климата в ручном режиме, самопроизвольный выбор режимов с включением кондиционера без моего вмешательства. При включении печки дует холодный воздух» (23 декабря). «Водоотталкивающие пленки на 4 дверях первоначально были некачественно проклеены с завода и не выполняли свою функцию» (9 января). «Подергивания при движении на 1 300-1 500 об/мин» (20 января).

На данные замечания дилер реагировал: осмотрел подвеску, проверил разъемы соединений, заменил защитные пленки передних и задних дверей, топливную систему и сообщил о том, что фары имеются на складе (их тоже поменяют). В сервисной книжке, в разделе особых отметок, значатся замены рулевой рейки, защитных внутренних пленок дверей и топливной рампы.

— Все эти работы по устранению недостатков автомобиля произошли в течение 4 с половиной месяцев со дня покупки транспортного средства, его пробег составляет всего 4 940 км. В настоящий момент многие неисправности по-прежнему остались. Поймите, эта ситуация может коснуться каждого, от такого количества обращений немудрено просто сойти с ума! Если честно, до 5 тысяч км я еще верила, что с машиной получится что-то сделать. В конце февраля, на пробеге 4 925 км, даже съездила на «нулевое» ТО, чтобы сохранить гарантию. Боюсь представить, что же будет дальше!

Во время первого техобслуживания Ольга заявила об имеющихся недостатках автомобиля уже продавцу, ООО «РедМоторс», и получила следующий ответ:

По мнению героини, если за полгода в машине обнаружилось такое количество изъянов, а некоторые из них остаются даже после проведенных работ, то качество транспортного средства не соответствует заявленному уровню. Девушка определилась: в случае, если дилер не расторгнет с ней договор купли-продажи и не озвучит альтернативные варианты урегулирования ее требований, она будет подавать на него в суд, полагаясь на положения закона «О защите прав потребителей».

В документе сказано: «Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе потребовать замены технически сложного товара в случае обнаружения его существенных недостатков» (п. 2, ст. 20). «Существенный недостаток — неустранимый недостаток либо недостаток, который выявляется неоднократно или проявляется вновь после его устранения» (ст. 1). «Вместо замены потребитель вправе расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы» (п. 3 ст. 20).

Статья 1 упомянутого закона дает определение качеству товара: это «совокупность свойств товара, относящихся к его способности удовлетворить установленные и (или) предполагаемые потребности потребителя».

Ольга утверждает, что практически постоянно машина либо была на сервисе, либо стояла на парковке у дома, так как ездить на ней небезопасно. Потрачена масса времени и нервов, а результат пока нулевой. В том смысле, что дилер предлагает ремонтировать авто по гарантии, но владелицу проблемного Geely такой вариант категорически не устраивает.

— Скучно жили — купили «Джили», — с иронией говорит Ольга. — Я не хочу молчать о своей ситуации, так как эта затянувшаяся история порой доводит до слез. Почему у дилера нужно выпрашивать документы или постоянно ему доказывать, что с моей машиной что-то не так? В последний раз, когда я обращалась к продавцу, мне ответили: предлагаем бесплатный ремонт. Я была в шоке! У меня и так гарантийный автомобиль, который еще не прошел «обкатку», а уже столько всего поменяно. Что же с ним дальше будет?

Комментарий дилеров

Досудебная претензия, составленная девушкой с помощью адвоката, была отправлена в адрес продавца, который прислал свой ответ 17 февраля. ООО «Лакшери Моторс плюс» и СЗАО «БелДжи» тоже получили претензию в качестве сведения, но никак на нее не отреагировали. За комментарием мы обратились в ООО «РедМоторс», но там нам пояснили, что уже отправляли ответ на претензию Ольги и не видят смысла его дублировать. Поэтому приводим их комментарий в полном объеме:

ООО «Лакшери Моторс плюс», на котором проводились многочисленные ремонты, прислало со своей стороны более лаконичный ответ:

— Ольга обращалась к нам с заявками о проведении осмотров и ремонтов 12 раз. Гарантийные ремонты были выполнены в установленные законодательством сроки с оформлением всех необходимых документов.

В настоящий момент владелица Geely намерена рассказать о своей истории во всеуслышание и готовится к подаче искового заявления в суд. Чем все закончится, пока не известно. Мы же будем следить за развитием событий.