Forbes: Состояние близкого к Путину олигарха за сутки уменьшилось на $400 миллионов 3 7.03.2020, 9:09

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Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Котировки компании олигарха обрушились на Лондонской бирже.

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes.

По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки в $17. При этом в ходе торгов котировки падали еще ниже, до $14,86.

Forbes указывает, что на закрытии бумаги TCS Group стоили ниже цены размещения во время IPO 2013 года. Издание оценило, что в результате снижения котировок состояние самого Тинькова (исходя из его доли в компании) сократилось до $2,1 млрд. Он занимает 47 место в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала.

В ночь на 6 марта Министерство юстиции США заявило, что в 2013 году, когда у Тинькова еще было американского гражданства, он занизил свой доход при подаче налоговой декларации. Сам бизнесмен говорит, что этим вопросом занимаются его юристы.

Вечером 6 марта Тиньков сообщил, что врачи диагностировали у него острую форму лейкемии. Бизнесмен заявил, что диагноз был поставлен еще в октябре прошлого года, но он долго не хотел его раскрывать.

Ранее стало известно о том, что Тиньков выплатил залог в размере £20 млн на время судебного разбирательства в Великобритании, где решается вопрос о его экстрадиции в США из-за проблем с налоговым органами. Если бизнесмен будет выдан в Соединенные Штаты и признан виновным, то ему грозит лишение свободы.

Тиньков владеет 40,4% акций TCS, еще 6,5% — у менеджмента компании, а остальные 53,1% находятся в публичном обращении. Тиньков владеет акциями класса B (одна акция дает десять голосов), и его голосующая доля остается выше 80%.