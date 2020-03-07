Ученые выяснили, как алкоголь укрепляет иммунитет 7 7.03.2020, 9:22

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Все дело — в количестве выпитого.

Умеренное употребление алкоголя повышает сопротивляемость инфекциям.

Американские исследователи выяснили, как спиртные напитки влияют на эффективность вакцинации и сопротивляемость инфекциям.

Ученые во главе с Илем Мессауди (Ilhem Messaoudi) провели серию экспериментов на обезьянах, сообщает apteka.ru.

Одной группе животных в течение 14 месяцев предлагались слабоалкогольные коктейли, содержащие не более 4% спирта.

Другая группа была контрольной и не получала спиртного. Всем животным была сделана прививка от оспы для контроля за иммунным ответом.

Ученые обнаружили, что некоторые обезьяны выпивали больше спиртного, чем остальные. Их реакция на вакцинацию была слабее, чем у животных из контрольной группы.

В организме же тех обезьян, которые употребляли умеренное количество алкоголя, наблюдался усиленный ответ на вакцинацию.

Исследователи подчеркивают, что использовать спиртное для лечения вирусных и бактериальных инфекций не стоит, алкоголь может усилить обезвоживание и ухудшить состояние.