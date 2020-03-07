Как скажется на белорусских водителях четырехкратное повышение цен на топливо? 7 7.03.2020, 9:34

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Мнение экспертов.

Указ №84 «Об акцизах на автомобильное топливо» опубликован на Национальном правовом портале 4 марта. Этим же документом установлено, что для определенных плательщиков – тех, кто торгует топливом белорусского производства, – к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25.

Для чего подняли акцизы

Эксперты поясняют, что для заправок, которые торгуют топливом, произведенным на белорусских НПЗ, ничего не меняется, ведь понижающий коэффициент компенсирует увеличение акцизов. Но условия стали другими для тех, кто привозит сюда готовое топливо и продает его на белорусских АЗС, пишет intex-press.by.

Стоимость топлива в Беларуси, по сути, фиксированная – на него определена максимальная цена. Но теперь компаниям, которые торгуют импортным топливом, акцизов надо будет отдать в 4 раза больше, – говорит Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари». – Это явное стимулирование к тому, чтобы в страну не ввозили готовое топливо, а поставляли сюда нефть, здесь ее перерабатывали, а потом продавали.

По мнению Вадима Иосуба, это «прямой отсыл» к российским компаниям, которые имеют в Беларуси свою сеть АЗС («Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть»):

«Владельцы заправок – это крупные российские нефтяные компании, которые с начала года прекратили поставки нефти в Беларусь, торгуясь за премию. И сейчас, чтобы увеличить приток российской нефти на наши НПЗ, им выдвинули условие: хотите дальше продавать топливо на наших заправках – привозите сюда нефть и торгуйте на прежних условиях. Если не хотите – платите больше налогов, а результатом этого может быть то, что ваша сеть АЗС просто остановится», — считает аналитик.

Доктор экономических наук, профессор Борис Желиба тоже считает, что повышение акцизов на топливо – это стимулирование российских нефтяных компаний поставлять в Беларусь не готовый бензин, а сырье для загрузки наших НПЗ.

«Из-за высоких акцизов российский бензин станет очень дорогим, и потеряется всякий смысл его поставлять в Беларусь», – рассуждает Желиба.

Как это скажется на потребителях

По мнению экспертов, из-за повышения акцизов стоимость дизтоплива и бензина в Беларуси не изменится.

«Повышение акцизов – это история не про изменение цен, а про то, что если топливо будет импортным, то заправки должны будут продать его населению по той же цене, а из полученной выручки больше отдать в виде акцизов, меньше оставить себе. Это касается не населения, а продавцов топлива», – говорит Вадим Иосуб.

Борис Желиба рассуждает, что в свете последних событий цены на топливо в Беларуси продолжат рост, но он не будет связан с повышением акцизов.

«Беларусь начинает уходить от единственного поставщика нефти. Но альтернативные поставки, с учетом сложной логистики, дороже. Чтобы наши НПЗ были более-менее рентабельными, цены на топливо будут повышаться, может, даже не на одну копейку. Иного выхода нет, к этому надо привыкать», – говорит он.

Вадим Иосуб не исключает, что, если некоторые российские компании, владеющие заправками в Беларуси сетью АЗС, не согласятся с белорусскими условиями, то теоретически автовладельцы могут столкнуться с дефицитом топлива. Но если это произойдет, то коснется только российских АЗС.

«На наличии бензина на белорусских автозаправочных станциях это никак не отразится», – резюмирует Вадим Иосуб.