В Швеции задержаны граждане РФ в связи с нападением на чеченского блогера 7.03.2020, 9:57

1,640

Тумсо Абдурахманов

29-летний мужчина и его возможная сообщница подозреваются в покушении на Тумсо Абдурахманова.

Двое граждан России были задержаны в Швеции по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, известного своей критикой главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщили представители шведской прокуратуры, передает dw.com.

По информации агентства Reuters, речь идет о 29-летнем мужчине, задержанном в воскресенье, 1 марта, по подозрению в попытке совершения убийства Абдурахманова, и о его возможной 30-летней сообщнице, которую взяли под стражу в пятницу, 28 февраля.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов эмигрировал из России в 2015 году из-за конфликта с родственниками Кадырова. После этого против Абдурахманова в РФ было возбуждено дело о его возможной связи с террористической организацией "Исламское государство".

26 февраля 2020 года неизвестный мужчина проник в квартиру блогера в шведском городе Евле, когда тот спал, и ударил его молотком. Проснувшийся Абдурахманов сумел одержать верх в борьбе с нападавшим, после чего он заснял на видео лежащего на полу окровавленного мужчину. На записи тот говорит, что его зовут Руслан и что он хотел просто напугать Абдурахманова. По словам нападавшего, к блогеру его прислал "Абдурахман из Грозного". При этом мужчина добавляет: "Мать моя у них".

По сведениям информагентства Reuters, на данный момент прокуратура города Евле работает с этим видео. Оно разошлось по соцсетям, однако до сих пор ни один независимый источник не смог проверить его подлинность, оговаривает агентство.