Где живут и чем заняты самые богатые белорусы 3 7.03.2020, 10:00

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Любопытная информация.

Власти собрали информацию об уровне жизни населения Беларуси. В том числе чиновники подбили статистику по самым богатым жителям страны. Результаты обследования получились весьма любопытными, пишут banki24.by.

Статорганы раз в квартал проводят выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни. Домашнее хозяйство — это человек либо группа людей, которые проживают совместно и ведут общее хозяйство. Участие в обследовании имеет добровольный характер. Тех, кто отказался вести учет расходов и доходов в течение положенного срока, заменяют домашними хозяйствами с идентичными демографическими характеристиками.

Один из главных показателей, которые вычисляют на основе собранной информации, — это располагаемые ресурсы. Располагаемые ресурсы домашнего хозяйства считают на домашнее хозяйство и на 1 человека.

В Беларуси располагаемые ресурсы на 95% представлены деньгами, а остаток приходится на продукты из подсобного хозяйства и натуральные льготы.

В 4-м квартале 2019 года располагаемые ресурсы на домохозяйство составили 1 406 BYN в месяц, а на 1 человека — 582 BYN. 10% самых богатых домашних хозяйств отчитались о ресурсах в объеме 2 803 BYN на семью и 1 487 BYN на человека в месяц.

Власти делят домашние хозяйства по уровню ресурсов на группы с шагом 50 BYN. К категории самых богатых относятся домохозяйства с душевыми ресурсами более 1 000 BYN в месяц. На исходе 2019 года таких домашних хозяйств было 9,8% (каждое десятое в Беларуси).

Разрыв между городом и деревней в нашей стране более чем заметный. В городах и поселках городского типа удельный вес домохозяйств с ресурсами 1 000+ BYN составил 11,3%, на селе — 5,9%.

Также существует большая разница в концентрации домохозяйств с ресурсами от 1 000 BYN между Минском и областями. Если в столице власти насчитали аж 20,9% таких домашних хозяйств, то в регионах — от 5,9% в Витебской области до 9% в Гродненской.

Рождение детей — фактор риска проседания душевых ресурсов. Если среди бездетных домохозяйств 13% имели ресурсы свыше 1 000 BYN на человека, а среди пенсионеров — 8,6%, то среди домохозяйств с детьми до 18 лет — только 3,5%.

Каждый ребенок уменьшает шансы родителей остаться в группе обеспеченных белорусов. У домашних хозяйств с 1 ребенком 4,7% относились к категории с душевыми ресурсами 1 000+ BYN, с 2 детьми — 1%, с 3 и более детьми — 0,8%.

При этом среди многодетных доля домохозяйств с ресурсами 750–800 BYN составила всего 0,3%, а в категориях 800–850, 850–900 и 950–1 000 BYN эта доля опустилась ниже 0,1%.