Медики выяснили, сколько яиц можно съедать с пользой для здоровья 7.03.2020, 10:30

На основании этого были подобраны продукты для идеального завтрака.

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета подвели итоги масштабного исследования влияния употребления яиц на здоровье человека. Пресс-релиз научной работы опубликован на сайте учебного заведения, пишет ria.ru.

У медиков до сих пор нет точного понимания, сколько яиц можно съедать в день без вреда для сердца. Этот продукт богат различными питательными веществами, но в то же время в яичном желтке содержится много холестерина. Избыток этого вещества в крови связан с высоким риском атеросклероза и дальнейших болезней сердечно-сосудистой системы.

Дебаты по поводу яиц продолжаются: как отмечают ученые, только за последний год вышло три исследования с противоречащими друг другу результатами. Чтобы положить конец спорам заведующий кафедры питания Школы общественного здравоохранения, профессор Гарварда Фрэнк Ху с коллегами обратились к данным двух больших исследований здоровья медсестер и медицинских работников в США, которые собирались в течение тридцати двух лет. Медики проанализировали анкеты и показатели более 200 тысяч человек, у которых на начало наблюдений не было хронических болезней, а также провели мета-анализ 28 других работ на эту тему.

Результаты работы показали, что умеренное потребление яиц не связано с высоким риском развития патологий сердца и сосудов. По словам Фрэнка Ху, умеренной может считаться порция из одного яйца в день.

Другой автор исследования, сотрудник с кафедры профессора Ху и эпидемиолог госпиталя Бригэма Шилпа Бхупатхираджу уточнил, что яйца можно включить в состав "здорового завтрака", однако употреблять их каждый день не обязательно.

"Есть ряд других продуктов, которые подходят для завтрака — например, тосты из цельнозернового хлеба, йогурт и фрукты", — отметил ученый.