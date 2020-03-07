Видеофакт: SpaceX отправили космический корабль «Дракон» в прощальный полет 7.03.2020, 10:39

Как будет дальше развиваться проект?

7 марта в 07:50 утра по минскому времени успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX — она отправила в последний полет по коммерческой программе снабжения (CRS) Международной космической станции корабль Dragon, сообщает liga.net. Далее, до 2024 года, SpaceX будет доставлять грузы на МКС по программе CRS 2 — при помощи пилотируемой версии "Дракона".

Старт состоялся с пускового стола №40 космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США. В это время там была почти полночь.

Эта миссия носит название SpaceX CRS-20. Корабль должен доставить на станцию около двух тонн грузов: от продуктов и расходных материалов для поддержания жизнедеятельности экипажа, до материалов для научных экспериментов и ремонтного оборудования.

У "Дракона" под серийным номером C112.3 это третий полет: он уже летал к станции в миссиях CRS-10 (22 февраля 2017 года) и CRS-16 (5 декабря 2018-го). Далее NASA намерены использовать для снабжения станции Crew Dragon.

Маршевая ступень ракеты с номером B1059.2 также не новая: ускоритель использовали 5 декабря прошлого года при запуске CRS-19. Его снова вернули: посадка произошла на площадке LZ-1 неподалеку от той, с которой состоится запуск. Ступень вернулась на Землю примерно через 8 минут после старта.

9 марта корабль пристыкуется к МКС и пробудет там примерно месяц. Затем в него занесут около 1700 кг грузов, отстыкуют и спустя пять часов плавных маневров по снижению орбиты сведут с нее. Через 30-40 минут после начала активного торможения на орбите Dragon на парашютах плюхнется в Тихий океан у Калифорнии, где его возьмет на борт морский корабль SpaceX.