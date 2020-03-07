«Сейчас любой салабон садится за руль такси и едет работать» 3 7.03.2020, 11:16

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Эксперт рассказал о сфере пассажирских перевозок в Беларуси.

Сегодня речь не про тарифы и очередной антирекорд стоимости проезда, а про комфорт и безопасность вождения. В пылу спора о справедливой стоимости пассажирских перевозок мы как-то забыли, что это все-таки сфера сервиса, и люди, которые временно отвлеклись от основного бизнеса и сейчас возят других, должны демонстрировать выдержку и обеспечивать спокойствие. Но разве так бывает всегда? Сначала Юрий Краснов сам вызывал автомобили одного из агрегаторов, а потом предложил проследить за движением машин с приметными стикерами на улицах Минска, пишет onliner.by.

«Нельзя рассматривать исключительно финансовую сторону вопроса»

Какое-то время назад автомобили популярных агрегаторов (в первую очередь «Яндекс.Такси» и Uber) практически невозможно было опознать в потоке. Теперь многие обозначены соответствующими наклейками, и в глаза сразу бросается, если их водители отступают от ПДД.

Возможно, это было сделано умышленно, чтобы снизить число нарушений?

Однако периодически нарушения и случаи агрессивного поведения все же попадают в поле общественного зрения. Так, на Логойском тракте в Минске сам ведущий рубрики зафиксировал дерзкий маневр водителя Skoda. Автомобиль с наклейками «Яндекс.Такси» двигался по разделительной зоне, обозначенной разметкой.

«Разделительная зона — выделенный горизонтальной дорожной разметкой элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки транспортных средств и пешеходов вне специально обозначенных мест» (Глава 1 ПДД).

— В споре о справедливой стоимости поездок мы как-то забыли, что такси и автомобили онлайн-сервисов по-прежнему относятся к сфере услуг, а значит, водители обязаны обеспечивать безопасность и комфорт пассажиров, то есть своих клиентов, — напоминает Юрий Краснов. — Но на практике, как мы знаем, случается по-всякому.

Ведущий «Разборов...» считает, что, рассматривая исключительно финансовую сторону вопроса, нельзя забывать о главном предназначении служб такси и пассажирских перевозок.

«Сейчас любой салабон садится за руль такси и едет работать»

В первой части выпуска Юрий Краснов решает изучить ситуацию изнутри и вызывает автомобиль через приложение. Как обычный клиент он совершает рядовую поездку по городу. По плану мы будем ехать сзади и наблюдать за движением машины с ценным пассажиром. Так сказать, рассмотрим обстановку со всех сторон.

Однако с первых же секунд детально обговоренный план срывается: Nissan Almera быстро забирает пассажира и уезжает. Наш водитель (за рулем был Виталий Жуковский) успевает лишь успокоить: «Ничего страшного, сейчас нагоним...» — но сразу же тормозит на светофоре. Нарушать правила, понятное дело, договоренности не было.

Фото: onliner.by

Призрачный шанс нагнать Nissan возникает на перекрестке улиц Кунцевщина и Притыцкого. Однако седан с наклейками проезжает мимо, увозя ведущего рубрики вдаль.

Тот времени зря не терял. Сев в машину, первым делом стал искать ремень безопасности. Почему-то до сих пор бытует мнение, будто сзади можно не пристегиваться, и даже бывалые таксисты удивляются, когда их спрашивают, как воспользоваться средством пассивной безопасности.

Интересно, что у самого водителя ремень был пристегнут за сиденьем. По ПДД водители такси могут не пользоваться ими при движении в населенном пункте. Но это при условии, что автомобиль зарегистрирован как такси!

Фото: onliner.by

— Раньше водитель такси — это была профессия! — сетует мужчина. — А сейчас любой салабон садится за руль и едет работать. Доходит до того, что иногда в перевозках оказываются люди без документов... Лазейки используют для того, чтобы какой-нибудь пацан зарабатывал деньги на таксопарк... Много кто приезжает из периферии, города не знают, все время смотрят в навигатор и потому проскакивают на красный... А еще переработки. Чтобы получить условные 50 рублей, надо откатать по 16 часов. Люди устают, теряется концентрация, и все...

Заходит разговор о пассажирах. К некоторым из клиентов у водителя есть претензии:

— Я почему ночью отказался работать? Надоели пьяные рожи! Ведут себя отвратительно. Так ругаются матом, что аж уши вянут... Приходилось даже применять феню, потому что иначе не успокоить... Интересно, что потом еще и жалуются на тебя.

Пинск сменил на Минск. И что?

Фото: onliner.by

При подготовке ко второй поездке учитываем прошлую ошибку — занимаем выгодное для старта положение и пристально следим за фигурой Юрия Краснова, которая маячит вдалеке.

На этот раз все проходит успешно и мы даже оказываемся впереди. Вскоре, впрочем, Lada нас опережает, а при повороте с ул. Щорса на пр. Дзержинского оказывается в крайней левой полосе (в этот момент по-прежнему был включен правый поворотник).

Справедливости ради надо сказать, что в Минске водители часто так поступают, поскольку в крайнем правом ряду обычно кто-то припаркован, движется общественный транспорт или полоса предназначена только для поворота.

При заказе автомобиля через приложение умышленно выбрали точку, к которой можно добраться по простому маршруту. Чтобы посмотреть, как будет действовать водитель на прямом участке дороги.

В целом Vesta движется спокойно, без частых маневров в общем и опережений в частности. Правда, на перекрестке улиц Богдановича и Янки Купалы водитель совершает перестроение. Опять же никому он особо не помешал, поэтому назвать такой маневр грубым нарушением язык не поворачивается.

Фото: onliner.by

Во время короткой поездки Юрий Краснов успевает разговорить водителя. Тот оказывается жителем Пинска, приехавшим на заработки в прошлом году. Он уже успел оценить организацию дорожного движения в Минске, а вот уровень вождения у молодых людей считает слабым.

«Похоже, заказ взял…»

Решаем сменить тактику. Ведущий рубрики садится за руль и предлагает понаблюдать за вождением таксистов (и движением машин с наклейками известных платформ по заказу автомобилей) в онлайн-режиме. Сделать это не так уж сложно — вокруг постоянно видишь такие транспортные средства.

К нескольким объектам, которые замечаем на улично-дорожной сети, вскоре теряем интерес. Движутся машины довольно спокойно, не создавая нервозности вокруг. Надо заметить, что таких большинство. Если же кто-то начинает агрессивничать, это сразу бросается в глаза. Ну а при условии наличия наклейки, плафона и прочих опознавательных средств сразу формируется мнение: «Ох уж эти таксисты (инкассаторы, водители BMW и пр.)».

На улице Богдановича Юрий Краснов обращает внимание на Volkswagen Polo с наклейками «Яндекс.Такси» и помятой задней дверью. Показалось, что, ожидая разрешающего сигнала светофора, водитель отвлекся на телефон. Уже успеваем даже позабыть о нем, как внезапно этот автомобиль проносится мимо. Череда перестроений, и машина ныряет в один из дворов.

— Такое чувство, что заказ взял, — высказывает предположение ведущий «Разборов...».

Покрутившись по жилой зоне, водитель останавливается на выезде, включает аварийку, потом начинает движение задним ходом... Оставаться незамеченными никакой возможности нет, поэтому перестаем наблюдать за этим объектом — и так все ясно.

Фото: onliner.by

Выезжаем на пр. Победителей. В поле зрения попадает Volkswagen Polo, который шустро опережает нас по крайнему правому ряду. В течение нескольких минут следуем за ним, но вскоре становится очевидно: это был единичный маневр. Вероятно, водитель воспользовался полосой для общественного транспорта, чтобы вклиниться в поток.

Уже в самом конце поездки, когда приближаемся к конечной точке, на этом же проспекте в глаза бросаются лихорадочные маневры Renault Logan. Этот водитель постоянно меняет полосу, висит на хвосте у других, пользуется полосой для общественного транспорта.

— А еще никак не возьму в толк, зачем у машины включена противотуманка? — задается вопросом Юрий Краснов.

Когда удается догнать этот автомобиль, удивляемся еще больше: оказывается, в салоне находится пассажир.

— В целом большого беспредела мы не увидели, а если кто-то и нарушал, то это было несистемное явление, — подытоживает Юрий Краснов. — Однако в конце все-таки нашелся водитель, который пронесся мимо нас на скорости, постоянно маневрировал, использовал полосу для общественного транспорта, обозначал маневры фрагментарно. Сложно было поверить, что он везет пассажира, но когда предоставилась возможность поравняться, это подтвердилось. На мой взгляд, такое движение по проспекту было опасным... Примечательно, что сами пассажиры во время поездки предпочитают молчать, а потом уже в приложении ставят плохую оценку. С другой стороны, сделаешь замечание — водитель начнет злиться и хамить, хотя должен нести полную ответственность за безопасность и комфорт.