По уши 10 7.03.2020, 11:20

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Как в России эпохи диджитал люди живут без централизованной канализации.

«Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице», — обратился прошлым летом британский премьер-министр Борис Джонсон к президенту России. Почему «сортирный вопрос» в нашей стране в 2020 году все так же далек от решения? Выгребные ямы, «черные» ассенизаторы, фекалии в Каспийском море — в специальном проекте «Новой газеты» «По уши».

Владимир, один из 120 300 жителей Тулы, которые не имеют доступа к центральной канализации. Фото: Арден Аркман/ специально для «Новой»

В России порядка 30 000 000 человек живут без центральной канализации.

Житель Якутска выносит туалет-ведро к помойке. Фото: Алексей Васильев

Якутия обеспечена центральной канализацией на 56%. Менее половины жителей подключены к канализации в Бурятии, в Забайкальском крае, в Курганской области.

Жители села Куртун Иркутской области спасают упавшую в деревенский туалет овцу. Фото Алексей Головщиков

Выгребные ямы опасны не только для животных: туда проваливаются дети. Как минимум 14 случаев падения детей в выгребные ямы, сливные канавы и деревенские туалеты упоминаются в СМИ за прошедший год. 11 из них — смертельные.

Очередь туристов в туалет-прорубь на ледяной поверхности Байкала. Фото: Антон Климов

Более 88% сточных вод, попадающих в российские водоемы, не соответствуют нормам очистки.