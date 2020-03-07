По уши10
- 7.03.2020, 11:20
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Как в России эпохи диджитал люди живут без централизованной канализации.
«Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице», — обратился прошлым летом британский премьер-министр Борис Джонсон к президенту России. Почему «сортирный вопрос» в нашей стране в 2020 году все так же далек от решения? Выгребные ямы, «черные» ассенизаторы, фекалии в Каспийском море — в специальном проекте «Новой газеты» «По уши».
В России порядка 30 000 000 человек живут без центральной канализации.
Якутия обеспечена центральной канализацией на 56%. Менее половины жителей подключены к канализации в Бурятии, в Забайкальском крае, в Курганской области.
Выгребные ямы опасны не только для животных: туда проваливаются дети. Как минимум 14 случаев падения детей в выгребные ямы, сливные канавы и деревенские туалеты упоминаются в СМИ за прошедший год. 11 из них — смертельные.
Более 88% сточных вод, попадающих в российские водоемы, не соответствуют нормам очистки.