Госдеп США: Мы следим за активностью Кадырова на Ближнем Востоке 7.03.2020, 11:45

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Ведомство ответило на запрос американских конгрессменов.

Госдепартаменту США известно об укрепляющихся связях лидера Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, и ведомство отслеживает деловую активность чеченского руководителя в этом регионе. Это следует из ответа Госдепартамента на запрос двух конгрессменов – демократа от Нью-Джерси Тома Малиновски и республиканца от Южной Каролины Джо Уилсона, полученного этими членами Палаты представителей в конце февраля нынешнего года, сообщает «Голос Америки».

«Госдепартаменту известно о растущих связях Кадырова с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами на Ближнем Востоке, хотя масштабы и характер этих связей сложно установить и проверить. Департамент продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова и любых лиц, контролируемых им или действующих от его имени, за пределами Российской Федерации. Должностные лица Департамента обсудят с нашими партнерами из Эмиратов важность привлечения к ответственности Кадырова и призывают их должным образом учитывать озабоченности Госдепартамента», – говорится в письме за подписью главы Бюро по взаимодействию с законодательной властью Госдепартамента США Мэри Элизабет Тэйлор.

Мэри Элизабет Тэйлор в своем ответе конгрессменам также напомнила, что США еще в 2013 году ввели санкции против Рамзана Кадырова «за нарушения прав человека и злоупотребления, совершенные его режимом». Она отметила, что два человека из ближайшего окружения Кадырова также были подвергнуты санкциям в 2019 году.

«Государственный департамент разделяет вашу глубокую обеспокоенность по поводу ужасающей ситуации с правами человека в Чеченской Республике Российской Федерации при главе республики Рамзане Кадырове», – заверила Тома Малиновски и Джо Уилсона глава Бюро по взаимодействию с законодательной властью Госдепартамента США.

Малиновски и Уилсон в своем запросе в адрес Госдепартамента, сделанном в ноябре 2019 года, привлекли внимание внешнеполитического ведомства США к тому, что Кадыров, находящийся под санкциями США, проявляет деловую активность в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах ближневосточного региона.

«Например, Кадыров лично получил прибыль в размере 1 миллиона долларов на соревнованиях по конному спорту в ОАЭ, при этом нераскрытый доход, вероятно, превзошел эту сумму. В то же время, ОАЭ являются одними из крупнейших внешних источников финансирования кадыровской Чечни. Инвестиции составляют 350 млн долларов США, а дополнительные 50 млн долларов США предоставляются Фондом развития предпринимательства Халифы», – говорилось в письме двух конгрессменов, адресованном госсекретарю США Майку Помпео.

Оба члена Палаты представителей обеспокоены тем, что «эта деятельность по инвестициям, сделкам и финансовому содействию может быть существенным нарушением вышеупомянутых санкций в отношении Кадырова».

В интервью Русской службе «Голоса Америки» Том Малиновски заявил, что доволен ответом Госдепартамента: «Я вижу, что Госдепартамент серьезно подходит к своим обязанностям по проведению в жизнь санкций против Кадырова. Мы попросили их получить информацию о деловой активности Кадырова, в особенности, в странах Персидского залива, в частности, в ОАЭ. Они ответили, что сделают это и, как вы знаете, пообещали, что обсудят это с властями этой страны».

Конгрессмен-демократ считает, что стиль правления Владимира Путина все более напоминает методы, которые использует Рамзан Кадыров: «Будет справедливым отметить, что Путин становится все больше похож на Кадырова. Он и не может удержать власть как-либо иначе: я не думаю, что он победит на по-настоящему свободных выборах, на которых россияне могли бы голосовать за любого из нравящихся им кандидатов и получать информацию из свободных медиа. Путин бы в этом случае не остался бы у власти так надолго. И поэтому он все больше прибегает к насилию и запугиванию».

«Важно, чтобы у Кадырова не было возможности вести бизнес свободно в любой стране мира, где банки дорожат своими отношениями с США. Насколько мне известно, и насколько это известно мировому сообществу, Кадыров – преступник, и должен предстать перед правосудием за многие совершенные им преступления. Это включает и звучащие в его адрес обвинения в причастности к убийству Бориса Немцова. Сигнал президенту Путину должен быть следующим: если вы действуете заодно с этим человеком, если вы используете его, то становитесь соучастником его преступлений. И мы этого не забудем: санкции будут постоянными, как и требование того, чтобы правосудие свершилось», – говорит Том Малиновски.