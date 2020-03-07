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Ученые: Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей

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  • 7.03.2020, 12:08
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Ученые: Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей

Для чего именно были предназначены эти волокна, пока непонятно.

Древние похожие на папоротник животные, известные как Rangeomorphs, возможно, не были одиноки. Филаменты, обнаруженные в скалах, которым пол миллиарда лет, позволяют предположить, что скопления этих ранних животных были соединены друг с другом сетью тонких волокон, пишет popmech.ru.

Для чего именно были предназначены данные волокна, непонятно. Существует уже немало предположений: они могли таким образом цепляться за грунт, чтобы их не смыло, размножаться или обмениваться питательными веществами.

Палеобиологи Алекс Лю из Кембриджского университета и Фрэнки Данн из Бристольского университета проанализировали множество окаменелых сетей. Толщина большинства нитей составляет всего один миллиметр, а длинна — от пары сантиметров до 40 сантиметров, а некоторые более толстые нити простирались на четыре метра.

Если бы отличное состояние, в котором сохранились нити, тонкие линии можно было бы не заметить.

Странным кажется и то, как нити группировались: некоторые тянулись в никуда, другие пронизывали каждый миллиметр почвы, разбегаясь во все стороны и иногда разворачиваясь в обратном направлении.

Сначала эта особая категория существ была принята за растения, живущие на морском дне. У них были плоские, ветвящиеся стебли, которые держались за грунт корнями, что означало, что животные не двигались. Остается загадкой, как они кормились и чем питались. Возможно, у них был рот, или они могли использовать свои листья для фильтрации воды, как это делают кораллы.

«Теперь нам, возможно, придется пересмотреть более ранние исследования того, как эти организмы взаимодействовали, и, в частности, как они конкурировали», — говорят авторы исследования.


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