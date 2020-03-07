Лукашенко - о нефти: Вопрос не терпит отлагательств 24 7.03.2020, 12:23

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Диктатор не знает, что делать с поставками.

Лукашенко заявил, что «поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси». По его словам, предложенные объемы якобы «превышают 6 миллионов тонн». Об этом Лукашенко сообщил сегодня на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым, сообщает пресс-служба диктатора.

«Тема разговора, как вам известно, прежняя — поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно», — сказал Александр Лукашенко.

Диктатор заявил, что «нам надо принимать решение, и уже с понедельника-вторника собирать эту нефть, потому что объемы большие — более 6 миллионов тонн».

Напомним, что ранее Лукашенко сообщал, что Путин согласился компенсировать ему $300 млн в год в связи с налоговым маневром в РФ. Пресс-секретарь президента РФ ответил на это, что «у каждой стороны своя калькуляция». Позже Минфин РФ заявил, что ничего не знает о компенсациях. В итоге и сам Лукашенко вынужден был признать, что «сегодня договорились с Путиным о компенсациях — а вечером этого уже нет».