Появились новые подробности об аресте родственников короля Саудовской Аравии 1 7.03.2020, 12:33

Фото: Getty Images

Задержанные подозреваются в госизмене.

В Саудовской Аравии накануне задержали трех членов королевской семьи по подозрению в госизмене, сообщили источники The Wall Street Journal и The New York Times. Они якобы планировали сместить короля Салмана, им может грозить пожизненное лишение свободы.

Речь идет о 78-летнем брате короля Ахмеде бин Абдул Азизе, 60-летнем племяннике короля Мухаммеде бин Наифе, занимавшем до 2017 года пост министра внутренних дел, а также его младшем брате Навафе бин Наифе. Утром к ним ворвались силовики в черном и обыскали их резиденции.

Мухаммед бин Наиф ранее был первым в очереди на престол, пока король Салман в 2017 году, пришедший к власти несколькими годами ранее, не объявил преемником своего сына Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда, поменяв тем самым порядок престолонаследования.

В том же году Мухаммед бин Наиф вместе со многими другими членами королевской семьи был помещен под домашний арест по обвинениям во взятках. Несмотря на ослабевшие после этого позиции, он и брат короля Ахмед бин Абдул Азиз все равно оставались сильными конкурентами сына короля, отмечает WSJ.