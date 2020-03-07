С толковыми начальниками в России беда 3 Антон Орехъ

7.03.2020, 12:54

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АНТОН ОРЕХЪ

Предпраздничное.

Дорогие социологи, ну перестаньте вы мучить респондентов этими нелепыми опросниками! Вот ВЦИОМ спрашивает нас, хотели бы мы, чтобы в России президентом была женщина? И констатирует, что, мол, четыре года назад женщину хотел 31% опрошенных, а сейчас хочет 21%.

У нас четыре года назад кто президентом был? А сегодня кто президент? А через четыре года кто будет? Правильно! Не просто мужчина, а конкретный мужчина, за которого, небось, проголосовали бы даже те, кто хотел абстрактную женщину. Вообще такая постановочка вопроса попахивает попытками свержения конституционного строя.

А в контексте поправок — это вообще какой-то вызов обществу. Но если заглянуть в другие параграфы исследования, то окажется, что больше всего по предыдущему опросу россияне были согласны на женщину — министра здравоохранения.

Женщина-врач — это самый милый нашему взору образ. Но теперь россияне засомневались даже в нем. И кажется, что как-то мужчина Айболит понадежнее будет. У него и опыт работы в странах с вирусами и смертельными лихорадками поболее.

Коронавирус и здесь делает свое дело. И вообще мы все меньше склонны доверять женщинам руководящие посты, причем, женщины в этой самодискриминации не отстают от мужиков – они тоже голосуют за мужчин!

Вы уж лучше, бабоньки, щи варите, детишек воспитайте, мужу рубаху простирните и прогладьте, а с руководством мы сами справимся худо-бедно.

Но все эти сексистские поползновения не говорят о том, что наши женщины стали глупее, бездарнее и вообще стали хуже. Так же, как не говорит статистика о том, что мужики поумнели и похорошели. Просто время наше стало суровее.

Вокруг нас звучат военные марши, а не кадриль. Младенцев наряжают в камуфляж, георгиевские ленты, как повяжут на 9 Мая, так и носят до зимы, пока ленточки совсем не истреплются. У нас время — мужского рода.

Не к ночи и не к празднику будет помянут издохший Генералиссимус, но те же опросы последних лет показывают все возрастающую тоску по трупу этого людоеда.

Требуется народу сильная рука. Которая возьмет за грудки, которая по жопе налупцует. Женщина, конечно, тоже способная на это, но мужик — намного вероятнее.

Поэтому сильный пол будет у нас и руководящим полом. Хотя, на самом-то деле, главное, чтобы начальник был толковым, а какого он пола — это уже вопрос второй, если не третий. Но с толковыми начальниками в России беда. Причем, беда обоего пола.

Антон Орехъ, t.me