Россия потеряет до $150 миллионов в день от развала сделки с ОПЕК 3 7.03.2020, 13:03

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Нефтяники критикуют решение властей.

Россия потеряет от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за развала сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти. Об этом в интервью The Bell заявил совладелец нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун. Он назвал отмену соглашения нерациональным решением. По словам Федуна, такие потери складываются из-за ожидаемого падения стоимости нефти вплоть до 40 долларов за баррель. 7 марта стоимость нефти марки Brent за баррель составляла 46,72 доллара.

Сделка по сокращению добычи не состоялась из-за отказа России пойти на такой шаг. Встреча представителей стран-экспортёров нефти прошла накануне в Вене. Заседание завершилось без договорённостей.

На сокращении добычи настаивает Саудовская Аравия. По мнению Эр-Рияда, такой шаг позволил бы сохранить или даже повысить цены на топливо. Сейчас стоимость падает по причине низкого спроса из-за коронавируса. Против этого выступила Москва.

До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 миллионов баррелей в сутки. С 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет, уточняют в российском Минэнерго.