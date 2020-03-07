Фотофакт: На улицы Минска вышли сотни продавцов тюльпанов 4 7.03.2020, 13:14

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Фото: tut.by

Как выглядит город в субботу накануне Международного женского дня.

В Минске разом появилось множество точек с цветами. Чаще всего они буквально завалены тюльпанами. Традиционно такая торговля разворачивается за несколько дней до 8 Марта. Фотограф tut.by посмотрел, как выглядит это весеннее буйство.

В этом году многие заметили целый городок палаток с цветами возле железнодорожного вокзала. Всего в Минске появилось около 200 дополнительных точек для продажи цветов с 5 по 8 марта. И такое происходит не первый год.

Торговать там имеют право лишь люди, которые выращивают цветы на даче или приусадебном участке, а не закупают их оптом, так говорили агентству «Минск-Новости» в Главном управлении торговли и услуг.