Какой алкоголь самый полезный? 10 7.03.2020, 13:25

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Диетолог назвал напитки, которые укрепляют здоровье и улучшают обмен веществ.

Какие напитки не навредят организму, а в некоторых случаях, даже помогут укрепить здоровье, рассказал известный американский диетолог Дэвид Фридман в интервью изданию Melmagazine, пишет comments.ua.

Самое главное правило здесь - не переборщить. Употреблять нужно только качественный алкоголь и в умеренных количествах, предупреждает Фридман

Текила

Пожалуй, самой полезной для человеческого организма может оказаться, именно, текила. Но лишь та, которую изготовили со стопроцентной агавы. Ее могут употреблять, даже, страдающие диабетом второго типа. Качественная текила стимулирует выработку инсулина и может снизить уровень глюкозы в крови. А еще в ней есть фруктаны, укрепляющие иммунитет.

Джин

Джин изготовляют на основе ягод можжевельника. Отсюда и его чудодейственные свойства. Флавоноиды, например, производят омолаживающий эффект, они позаботятся о сердечно-сосудистой системе и снизят сахар в крови. А еще джин диетолог рекомендует употреблять в небольших количествах тем, кто имеет проблемы со сном.

Бренди

Хороший бренди богат витамином С и различными антиоксидантами, которые ведут борьбу со свободными радикалами. В небольших количествах его следует употреблять тем, кто заботится о своей сердечно-сосудистой системе, поскольку этот напиток поможет снизить риск возникновения инсультов и инфарктов. А еще полифенолы, присутствующие в бренди, защищают от простуды и артрита.

Ром

В свое время, ром нередко использовали в медицине. Врачи заметили, что маленькая порция этого напитка помогает при воспалении горла. Также он эффективен при профилактике болезни Альцгеймера. Однако, с ромом следует быть поосторожнее тем, кто следит за своей фигурой. Этот напиток далеко не диетический и содержит очень много сахара, говорит Фридмен.

Водка

Оказывается, если не злоупотреблять водкой, то и она поможет позаботиться о нашем организме. Например, этот напиток снимает воспаление и боль у людей, страдающих ревматоидным артритом.

Напоследок, Девид Фридман акцентирует - чрезмерное потребления алкоголя может сильно навредить вашему здоровью, даже, если он высочайшего качества.